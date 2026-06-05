¿Viajará a EEUU para ver el Mundial 2026? Estos son los 16 tips imprescindibles para tener la mejor de las experiencias

Publicado por Alejandro Baños 5 de junio, 2026

El pitido inicial está cada vez más cerca y la emoción ya se siente en el aire. El Mundial 2026 no es un torneo cualquiera: es la cita más grande de la historia, y Estados Unidos se prepara para ser el escenario principal de una fiesta inolvidable. Cruzar el Atlántico o el Pacífico para apoyar a su selección es el sueño de todo aficionado, pero organizar un viaje de esta magnitud en el gigante norteamericano puede convertirse en un auténtico desafío si no se planifica con cabeza.

Si ya tiene sus entradas o está terminando de armar las maletas, respire hondo. ¿Viajará a EEUU para ver el Mundial 2026? Estos son los 16 tips imprescindibles ofrecidos por las autoridades para tener la mejor de las experiencias.

16 tips para tener la mejor de las experiencias en el Mundial 2026