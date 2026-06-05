¿Viajará a EEUU para ver el Mundial 2026? Estos son los 16 tips imprescindibles para tener la mejor de las experiencias
¿Preparando su viaje al Mundial 2026? Descubra los 16 consejos imprescindibles sobre visados, seguridad, etc, para disfrutar de la mejor experiencia en EEUU.
El pitido inicial está cada vez más cerca y la emoción ya se siente en el aire. El Mundial 2026 no es un torneo cualquiera: es la cita más grande de la historia, y Estados Unidos se prepara para ser el escenario principal de una fiesta inolvidable. Cruzar el Atlántico o el Pacífico para apoyar a su selección es el sueño de todo aficionado, pero organizar un viaje de esta magnitud en el gigante norteamericano puede convertirse en un auténtico desafío si no se planifica con cabeza.
Si ya tiene sus entradas o está terminando de armar las maletas, respire hondo. ¿Viajará a EEUU para ver el Mundial 2026? Estos son los 16 tips imprescindibles ofrecidos por las autoridades para tener la mejor de las experiencias.
16 tips para tener la mejor de las experiencias en el Mundial 2026
- Solicite su visado ahora. Si necesita un visado para Estados Unidos y aún no lo tiene, solicítelo ahora. Estados Unidos ha reducido los tiempos de espera para los aficionados que deseen visitar el país con motivo del torneo. Los poseedores de entradas también pueden obtener acceso prioritario a las citas para el visado estadounidense a través del Sistema de Programación Prioritaria de Citas de la FIFA (PASS). Para obtener más información, visite www.state.gov/fifa-world-cup-26-visas.
- Viaje como un profesional. ¿Tiene preguntas sobre la seguridad en los aeropuertos de EE. UU.? Envíe un mensaje de texto con la palabra «AskTSA» al 275-872, envíe un mensaje a @AskTSA en X o Facebook Messenger, o llame al Centro de Atención al Cliente de la TSA al +1 866-289-9673.
- Evite la tarjeta roja. Empiece con una maleta vacía, evite los artículos prohibidos y consulte las secciones "¿Qué puedo llevar?" y "Lista de verificación para el viaje" de la TSA. Nota: Es ilegal que los visitantes extranjeros que entren en EE. UU. con un visado de no inmigrante envíen, transporten, reciban o posean cualquier arma de fuego o munición. Las armas están estrictamente prohibidas en los estadios.
- Convierta su llegada en un contraataque. Solicite ahora su adhesión a un programa de viajeros de confianza y disfrute de una entrada más eficiente en EE. UU. Encuentre más consejos de entrada para llegar preparado en www.cbp.gov/fifa y plantee sus preguntas a un asistente virtual en https://askcompass.cbp.gov/.
- Respete a los árbitros. Ármense de paciencia y espíritu de equipo: colaboren con el personal de transporte, seguridad y protección para que el viaje sea todo un éxito. Las conductas indisciplinadas son inaceptables y pueden provocar retrasos, sanciones o detenciones. Planifiquen con antelación y calculen tiempo extra para los desplazamientos de ida y vuelta a los eventos. Se han reforzado las medidas de control de seguridad, gestión del tráfico y control de multitudes para garantizar la seguridad pública. Su colaboración contribuye a que los eventos se desarrollen sin contratiempos.
- Evite las sanciones. Las leyes estadounidenses se aplican tanto a los viajeros nacionales como a los internacionales. Los visitantes extranjeros deben llevar la documentación adecuada, incluyendo pasaporte y visado (cuando sea pertinente), y cumplir todas las leyes federales, estatales y locales.
- No se quede en el banquillo: ¡deje su dron en casa! Los drones están estrictamente prohibidos cerca de aeropuertos, estadios y recintos donde se celebren eventos de la Copa del Mundo. Los drones no autorizados pueden ser interceptados y destruidos, y sus operadores pueden ser objeto de acciones penales o multas. Más información en FAA.gov.
- No pierda de vista lo importante. Siga las fuentes de noticias de la ciudad donde se celebra el evento, revise la información de seguridad de las sedes y la ubicación de las tiendas médicas, y manténganse al tanto de las condiciones meteorológicas. Lleve consigo un documento de identidad oficial, información médica y contactos de emergencia por si enferma o se lesiona. Tenga un plan de evacuación y decida a dónde iría en caso de emergencia. Entre en ready.gov para descargar la aplicación de la FEMA y recibir alertas sobre las zonas que vas a visitar, así como para obtener más información sobre cómo mantenerte a salvo en grandes concentraciones.
- No tenga miedo de dar la voz de alarma. Preste atención a lo que le rodea e informe a las fuerzas del orden de cualquier cosa sospechosa.
- Manténgase alerta. Tenga cuidado con los pequeños hurtos, sobre todo en zonas concurridas, y evite los lugares que parezcan poco seguros. Evite las estafas de los taxis y utilice servicios oficiales de taxi o aplicaciones de transporte compartido para desplazarse con mayor seguridad.
- Proteja su correo. No haga clic en nada de un correo electrónico o mensaje de texto no solicitado y examine con cuidado la dirección de correo electrónico, la URL y la ortografía utilizada en cualquier correspondencia. Nunca abra un archivo adjunto de alguien que no conozca y tenga cuidado al escanear códigos QR de correos electrónicos no fiables y de carteles, pósteres, folletos u otros lugares físicos.
- Siga las normas. Manténgase alerta ante los peligros de las drogas ilegales. El fentanilo se está mezclando con metanfetamina, cocaína y heroína, o se está comprimiendo en pastillas de receta falsificadas. Una persona puede tomar fentanilo sin saberlo hasta que sea demasiado tarde. Solo dos miligramos de fentanilo —lo suficiente para caber en la punta de un lápiz— pueden ser mortales. Obtenga más información sobre la campaña "One Pill Can Kill" en DEA.gov/onepill.
- Evite la trampa del fuera de juego. Protéjase de los productos y artículos de recuerdo falsificados. Compre solo en tiendas oficiales, verifique a los vendedores en línea antes de realizar pagos y desconfíe de los precios que parecen demasiado buenos para ser verdad. Visite www.cbp.gov para obtener más información sobre los peligros de los productos falsificados y cómo evitar el fraude al consumidor.
- Empiece su viaje, estado a estado. Inspírese para recorrer ciudades emblemáticas, explorar lugares de interés histórico y disfrutar de una hospitalidad inolvidable en https://www.visittheusa.com/football/
- Tiempo extra incluido. Abróchese el cinturón y recorra las autopistas y carreteras secundarias del país con el Great American Road Trip. Alimente su próxima aventura en https://www.visittheusa.com/road-trips/
- Aparque el autobús en uno de nuestros parques nacionales. Desde paisajes majestuosos hasta tesoros históricos que no se puede perder, empiece a planificar su próximo viaje inolvidable en Visita un parque nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.).