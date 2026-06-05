Los Yankees pierden a Aaron Judge por una fractura por estrés

Publicado por Williams Perdomo 5 de junio, 2026

La estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, se perderá una cantidad significativa de juegos debido a una fractura por estrés de la primera costilla del lado derecho, informó este jueves el equipo de las Grandes Ligas de béisbol.

Judge se someterá a nuevas pruebas de imagen dentro de cuatro a seis semanas para determinar la evolución de la lesión y los pasos a seguir, informaron los Yankees, aunque añadieron que esperan que regrese en algún momento de esta temporada.

El jugador necesitará un período de reposo y actividad limitada mientras avanza su recuperación.

En 2019, Judge sufrió una fractura por estrés de la primera costilla derecha y un colapso parcial de pulmón mientras intentaba una atrapada en zambullida.

El jardinero ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada tras conectar 53 jonrones y liderar las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .331.

Sin embargo, se había perdido los últimos tres partidos mientras intentaba identificar el origen de las molestias en el hombro derecho que, según el mánager de los Yankees, Aaron Boone, lo habían aquejado durante las últimas semanas.