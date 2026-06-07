Zverev le pone punto y final a la espera de un Grand Slam tras hacerse campeón de Roland Garros

El alemán Alexander Zverev levanta el trofeo "La Coupe des Mousquetaires" tras ganar el Abierto de Francia.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 7 de junio, 2026

(AFP) Alexander Zverev se aseguró finalmente su primer título de Grand Slam con una dramática victoria en cinco sets sobre el italiano Flavio Cobolli en la final del Abierto de Francia el domingo.

El segundo cabeza de serie se convirtió en el primer alemán en ganar un gran torneo desde Boris Becker en el Abierto de Australia de 1996 con una victoria por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1 tras cuatro horas y 16 minutos.

"Esta pista es tan especial para mí de tantas maneras... pero ahora, por fin, es un final feliz", dijo Zverev, que sufrió una lesión de tobillo que puso fin a la temporada en la semifinal de 2022 contra Rafael Nadal en la pista Philippe Chatrier, donde también fue superado en cinco sets por Carlos Alcaraz en la final de 2024.

Fue la cuarta final de Grand Slam de Zverev y la segunda en Roland Garros después de algunos desgarradores casi fracasos en su carrera.

"Hemos sufrido derrotas, hemos sido perdedores a veces también en los momentos más importantes", dijo durante la entrega de trofeos, dirigiéndose a su equipo.

"Pero al final del día, ahora somos campeones de Grand Slam, y eso es lo que cuenta".

Cobolli, décimo cabeza de serie, aspiraba a convertirse en el primer italiano desde Adriano Panatta en ganar el Abierto de Francia en 50 años.

El jugador de 24 años ni siquiera había jugado nunca una semifinal de un Slam, y mucho menos una final, después de que su rival de octavos, Matteo Arnaldi, se retirara del torneo por enfermedad.

"No es fácil para mí hablar ahora mismo", dijo Cobolli tras recibir su trofeo de subcampeón de manos de Panatta, antes de dirigirse a Zverev.

"Me alegro por ti, pero también estoy triste porque estuve cerca y lo siento. Así que ahora que has conseguido tu sueño, déjame ganar la próxima vez".

Ambos jugadores parecieron luchar contra los nervios en varios momentos del partido, especialmente Cobolli durante un primer set plagado de errores.

Pero la mayor experiencia de Zverev se demostró en un set decisivo que fue mucho más tenso de lo que sugería el marcador, ya que logró superar la línea.

El jugador de 29 años tuvo una oportunidad de oro para romper su racha de Grand Slam gracias a la ausencia por lesión del vigente campeón Alcaraz y a los sorprendentes abandonos prematuros de Jannik Sinner y Novak Djokovic.

El número tres del mundo no siempre tuvo el control, cometiendo 54 errores no forzados, pero hizo lo suficiente para quitarse por fin la etiqueta de ser uno de los mejores jugadores que nunca ha ganado un grande.

Zverev también había perdido anteriormente en seis cuartos de final de Slam y siete semifinales, además de sus tres derrotas finales.

La más agónica de todas fue su primera gran final, cuando desperdició una ventaja de dos sets y falló en el saque contra Dominic Thiem en el US Open de 2020.

El ahora retirado Thiem observaba desde las gradas de Roland Garros cómo Zverev se olvidaba tardíamente de aquel partido seis años después.

El nervioso inicio de Cobolli

Cobolli tuvo un comienzo nervioso y parecía estar luchando para hacer frente a la ocasión, ya que el primer set se le escapó rápidamente en 39 minutos, cometiendo 16 errores no forzados.

Consiguió asentarse en el partido con tres servicios consecutivos en el segundo set y luego hizo su movimiento de la nada para romper en el séptimo juego.

Zverev no había tenido problemas con su saque anteriormente, pero protagonizó un juego complicado con dos dobles faltas y una derecha salvaje en un punto de break antes de gesticular enfadado hacia su cuerpo técnico.

Cobolli empezó a ganar confianza y sacó el set para dar vida a la final.

El tercer set, de mayor calidad, se le escapó a Cobolli en el décimo juego, cuando, con un 30-0 a favor, perdió cuatro puntos seguidos, incluyendo una mala derecha que se fue muy desviada en el punto de set.

El número 14 del mundo, que la próxima semana entrará por primera vez entre los 10 primeros, devolvió el golpe con un break en el primer juego del cuarto set.

Sin embargo, no pudo distanciarse en el set, ya que ambos jugadores acabaron con dos roturas, incluido Cobolli cuando sacó para ganar con 5-4.

Pero el italiano remontó y llegó al tie-break, que aprovechó para forzar el decisivo con una derecha ganadora en su segundo punto de set.

Tras un retraso antes del inicio del último acto después de que Cobolli abandonara la pista, Zverev hizo sangre por primera vez con un break en el primer juego.

Las esperanzas de Cobolli se extinguieron cuando falló un punto de break y volvió a perder el saque para caer por 3-0.

Zverev evitó otros tres puntos de rotura en el cuarto juego y se llevó la victoria con facilidad, cayendo a la tierra batida para celebrarlo después de que Cobolli fallara con un remate por encima de la cabeza en su segundo punto de campeonato.