El papa León llama a los jóvenes africanos a servir en sus países para mejorarlos y evitar "la comprensible tendencia a emigrar"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de abril, 2026

Durante su visita pastoral a África, el papa León XIV habló ante los estudiantes de la Universidad Católica de África Central en Yaundé, Camerún, y les propuso un desafío complejo, que podría ayudar a sus países a prosperar gracias a ellos: quedarse, combatir la corrupción endémica y mejorar sus naciones.

"Ante la comprensible tendencia a emigrar, que puede llevar a creer que en otro lugar un futuro mejor puede encontrarse más fácilmente, los invito, ante todo, a responder con un ardiente deseo de servir a su país y de aplicar los conocimientos que están adquiriendo aquí en beneficio de sus conciudadanos", dijo el Santo Padre el pasado viernes ante estudiantes y profesores de la institución fundada en 1989 por la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central.

El papa señaló que entiende la situación actual que empuja a millones de jóvenes africanos a buscar oportunidades fuera del continente, una realidad que incluye conflictos bélicos, corrupción generalizada, violencia y una pobreza que afecta a más de un tercio de la población. Sin embargo, también insistió en que la respuesta no está únicamente en la inmigración, sino también en la transformación de los países a través de sus ciudadanos jóvenes.

"La grandeza de una nación no puede medirse únicamente por la abundancia de sus recursos naturales, ni siquiera por la riqueza material de sus instituciones", dijo León. "Ninguna sociedad puede florecer si no está arraigada en conciencias íntegras, formadas en la verdad”.

También en Camerún, el líder católico desafió a las universidades africanas a formar jóvenes no solo preparados intelectualmente, sino con conciencias que entiendan la equidad y la importancia del servicio, capaces de liderar la lucha contra la corrupción endémica que afecta a toda África. Durante una Santa Misa en el Estadio Japoma, León dijo: "No se dejen corromper por tentaciones que malgastan sus energías y no sirven al progreso de la sociedad (…) Sean el primer rostro y las primeras manos que lleven el pan de la vida a sus vecinos, proporcionándoles el alimento de la sabiduría y la liberación de todo lo que no los nutre, sino que oscurece los buenos deseos y les roba su dignidad”:

Un mensaje que también llega a EEUU

Las palabras del papa León en Camerún llegaron rápidamente a Estados Unidos, con varios medios conservadores —como Fox News o el Daily Caller— haciéndose eco de sus declaraciones. León XIV ha sido una voz consistente en defensa de los migrantes desde el inicio de su pontificado, criticando en ocasiones las políticas de deportación masiva impulsadas por la Administración Trump. Esa postura le ha valido roces directos con Washington, con el propio presidente Trump calificándolo recientemente en Truth Social de "débil en materia de crimen y terrible para la política exterior”.

El papa, sin embargo, quiso bajar las tensiones. "No voy a entrar en debate", dijo a los periodistas. "No voy a rehuir anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de tender puentes de paz y reconciliación”.

Por ello, su propio llamado a los jóvenes africanos puede concebirse como una propuesta de fondo para abordar las causas de la inmigración masiva, uno de los principales problemas en Occidente, especialmente en Europa.

La visita pastoral de 11 días del papa incluye Angola, Argelia y Guinea Ecuatorial, y continuará hasta finales de la semana.