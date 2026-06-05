Camino al Mundial: México se luce y golea, tropiezo de las favoritas España y Francia

Publicado por Israel Duro 5 de junio, 2026

Justo una semana antes de su debut en el partido inaugural del Mundial, México se gustó y goleó a Serbia por 5-1 para deleite de los aficionados que abarrotaron el estadio Nemesio Diez. Por el contrario, una de las grandes favoritas, España, no pudo pasar del empate a uno con la débil Irak. Aún peor le fue a Francia, derrotada por Costa de Marfil (1-2).

En un ambiente mundialista y festivo, México se supo levantar de un tempranero gol en contra y terminó apabullando a un rival lleno de jóvenes.

Petar Stanic, al minuto 19, adelantó al equipo serbio. La remontada mexicana se concretó con goles de Johan Vásquez, al 34', Raúl Jiménez, al 57' y Luis Chávez, al 90', más un par de autogoles concedidos por Stefan Bukinac, al 45'+2, y Adem Avdic, en el 72'.

"El resultado es un arma de doble filo", apuntó el seleccionador mexicano en declaraciones recogidas por AFP. "La confianza hay que medirla, el exceso de confianza es tan dañino como la falta de la misma".

Una España descafeinada por las rotaciones

Un problema que no tendrá España, tras su sorprendente tropiezo ante Irak con un equipo en el que Luis de la Fuente quiso probar a numerosos jugadores y aprovechó para hacer debutar a promesas como el delantero del Real Madrid Gonzalo.

Ferran Torres (16) abrió el marcador para España, pero Merchas Doski igualó (27) en un partido en el que la Roja pareció acusar la falta de rodaje y una masiva rotación en sus filas, con 10 de los jugadores clave del combinado viendo el partido desde la grada.

"Era un día de sensaciones y de dar la ocasión a otros jugadores", dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras el encuentro. El técnico no se mostró preocupado, alabó al rival, y advirtió de que en el amistoso del 8 de junio ante Perú ya se verá a un equipo más parecido al que debutará en el Mundial ante Cabo Verde.

"Toque de atención" para Francia

Peor todavía fue la derrota francesa antes Costa de Marfil. Rayan Cherki abrió el marcador para los Bleus justo antes del descanso (45'), pero el equipo africano igualó en el 53' por medio de Guéla Doué, el hermano mayor de Désiré, reciente ganador de la Liga de Campeones europea con el PSG y que fue dejado en el banquillo de Francia en este partido.

Amad Diallo dio la victoria a los Elefantes en la recta final (84').

Este revés frena de entrada la euforia generada por una gira en marzo muy positiva, con victorias de prestigio ante Brasil (2-1) y Colombia (3-1), pero esta vez la imagen mostrada por el equipo de Didier Deschamps fue mucho más gris.

"Tampoco nos veía tan guapos y ahora no voy a vernos tan feos después del partido de hoy. Si necesitábamos un toque de atención, lo hemos tenido", reconoció Deschamps.