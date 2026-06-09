Las figuras del Mundial 2026: una batalla generacional entre leyendas y promesas

Publicado por Alejandro Baños 9 de junio, 2026

Pocas horas para que comience la edición más grande del máximo torneo del planeta. El Mundial 2026 presentará uno de los contrastes generacionales más destacables de la historia, con la presencia de veteranos que no necesitan introducción y que se resisten a colgar las botas y jóvenes que simbolizan el futuro del fútbol.

Muchos de esos veteranos están ante la última ocasión de disputar la competición. En cambio, para gran parte de los jóvenes el Mundial 2026 será su punto de partida. A continuación, una lista de futbolistas (por nacionalidad) que destacarán en Norteamérica.

Argentina: Lionel Messi, Julián Álvarez y Nico Paz

Hubo pocas sorpresas en la convocatoria de la Albiceleste. La más destacada es la ausencia de Franco Mastantuono, una de las grandes promesas del país. Sí estará Nico Paz, que ha brillado en la Serie A italiana a pesar de su temprana edad (21 años), al igual que Julián Álvarez (26), llamado a ser el nuevo líder sobre el césped. La lista la corona Lionel Messi (38), que afrontará en Norteamérica su última cita mundialista. El objetivo: retener el título conseguido en Qatar 2022.

Brasil: Neymar Jr, Vinícius Jr y Endrick

Las lesiones han impedido que la Canarinha lleve una convocatoria más potente a Norteamérica. Pese a las bajas, la pentacampeona contará con varias de sus principales figuras; entre ellas, un Vinícius Júnior (25 años) con ganas de resarcirse tras una temporada gris en el Real Madrid. A su lado estará Neymar Júnior (34), reclutado por Carlo Ancelotti a pesar de llevar años alejado de la élite, mientras que la juventud brasileña estará representada por Endrick (19), listo para disputar su primer Mundial.

México: Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa y Gilberto Mora

Esta será la tercera vez que México ejerza de anfitrión —aunque en esta ocasión comparta el protagonismo—, y el objetivo no es otro que regalarle una alegría histórica a su afición. El Tri buscará la gloria mundialista con una mezcla de juventud y experiencia dispuesta a darlo todo. En su convocatoria destacan los veteranos Raúl Jiménez (35 años) y Guillermo Ochoa (40), dos futbolistas con un largo recorrido en el fútbol europeo. El contrapunto generacional lo pondrá Gilberto Mora (17), quien será el jugador más joven en el Mundial 2026.

Estados Unidos: Christian Pulisic, Timothy Weah y Ricardo Pepi

Christian Pulisic remata a portería frente a Alemania. Junio de 2026dpa Picture-Alliance via AFP.

Estados Unidos se juega mucho en 'su' Mundial; principalmente, la oportunidad de certificar el crecimiento definitivo de su fútbol. Para ello, Mauricio Pochettino ha confeccionado una lista repleta de talentos asentados en la élite europea. El principal referente del equipo volverá a ser Christian Pulisic (27), quien estará respaldado en el ataque por Timothy Weah (26) —hijo del mítico George Weah— y por el prometedor Ricardo Pepi (23).

España: Rodri Hernández, Lamine Yamal y Pedri González

Muchos analistas y aficionados ven a España como la gran favorita, un pronóstico que respalda la propia inteligencia artificial. Este estatus se debe, en gran medida, a figuras como Lamine Yamal (18 años), quien a pesar de su extrema juventud ya se ha consolidado entre los mejores del planeta. Junto al jugador del FC Barcelona, la delegación española cuenta con pilares de la talla de Pedri González (23) o Rodri Hernández (29) para buscar la gloria que los españoles alcanzaron en Sudáfrica 2010.

Portugal: Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bernardo Silva

Ver la lista de 26 futbolistas que lleva Portugal al Mundial 2026 da miedo: una nómina repleta de estrellas que intentará darle el primer título a su país. El combinado luso estará capitaneado por un eterno Cristiano Ronaldo (41), quien afronta su última oportunidad de coronarse en este torneo con el olfato goleador intacto. Junto a él, destacan figuras de la talla de Vitinha (26), pieza clave en el éxito del Paris Saint-Germain en la Champions League esta temporada, y el indiscutible Bernardo Silva (31).

Francia: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise

Destronados en Qatar 2022, Les Bleus aspiran a reconquistar el trono en Norteamérica. Argumentos no les faltan; al igual que Portugal, la lista de Francia intimida con un plantel de ensueño que aún conserva la columna vertebral que se coronó en Rusia 2018. Al frente del barco estará Kylian Mbappé (27 años) ejerciendo como capitán y gran referente. El madridista estará escoltado por Ousmane Dembélé (29), flamante Balón de Oro, y por Michael Olise (24), uno de los nombres más mediáticos y en forma del panorama actual.

Alemania: Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Florian Wirtz

Desde que tocó el cielo en Brasil 2014, la trayectoria de la Mannschaft ha ido en picado. Norteamérica se presenta como la oportunidad de oro para frenar esa crisis institucional y deportiva. Alemania buscará la redención capitaneada por Joshua Kimmich (31 años), quien estará secundado por Jamal Musiala (23), ansioso por recuperar su mejor nivel tras un calvario de lesiones. A la causa germana también se sumará Florian Wirtz (23), quien llega con el reto de reencontrarse con su fútbol tras una temporada gris.

Inglaterra: Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka

Karry Kane, durante un partido con la selección inglesa. Octubre de 2025NurPhoto via AFP.

Pese a la polémica que ha rodeado la lista de Inglaterra —marcada por la cantidad de estrellas que se han quedado fuera—, los Three Lions conservan argumentos de sobra para ser candidatos al título. El principal motivo es Harry Kane (32 años), uno de los delanteros más letales del planeta y, para muchos, el mejor en su puesto. Las esperanzas ofensivas británicas se completan con el talento de Jude Bellingham (22) y el desborde de Bukayo Saka (24), llamados a ser sus grandes socios en ataque.

Noruega: Erling Haaland, Alexander Sorloth y Martin Odegaard

Noruega apunta a ser la gran revelación del Mundial 2026 por razones puramente futbolísticas. El país nórdico presenta el mejor plantel de su historia, una generación dorada dispuesta a romper moldes y alcanzar cotas altas en Norteamérica. Su principal baluarte es Erling Haaland (25 años), un devorador del área capaz de mandar al fondo de la red cada balón que toca. El ataque lo completará otro "gigante" de las áreas como Alexander Sorloth (30), mientras que la sala de máquinas estará bajo la batuta del talentoso Martin Ódegaard (27).