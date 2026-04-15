Demócratas de Nueva York le piden a la FIFA que pague el transporte público durante el Mundial 2026

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de abril, 2026

El Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 está generando un fuerte conflicto en Nueva York. Según reveló The Athletic, NJ Transit —el proveedor de transporte de Nueva Jersey— está considerando cobrar más de 100 dólares por un billete de ida y vuelta desde la Estación Pennsylvania de Nueva York hasta el MetLife Stadium durante los partidos del torneo. El trayecto de 18 millas normalmente sale 12,90 dólares, ocho veces menos.

La noticia encendió a los principales demócratas Nueva York, que apuntaron directamente a la FIFA como responsable y pidieron acciones al organismo para no afectar a los contribuyentes del estado.

El senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado y uno de los demócratas más influyentes del Congreso, lanzó un duro comunicado en ‘X’. "La FIFA está a punto de recaudar casi 11.000 millones de dólares en este Mundial, pero los pasajeros y residentes del área de Nueva York están pagando la factura".

FIFA is set to reap nearly $11 billion from this summer's World Cup, yet New York area commuters and residents are being handed the bill.



The least FIFA can do is ensure New York residents can go to the stadium without being gouged at the turnstile. I am demanding FIFA step up… https://t.co/EhIxb69Jrc — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 14, 2026

El senador dijo que el acuerdo de organización firmado con las ciudades anfitrionas traslada los costes adicionales de transporte y seguridad a los estados y municipios, mientras la FIFA retiene los ingresos de las entradas, las retransmisiones televisivas y la restauración. "Eso no es una asociación, es un chantaje", dijo el líder demócrata, exigiendo que la FIFA asuma los costes de transporte para las ciudades y estados anfitriones.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también se pronunció al respecto, calificando la tarifa de 100 dólares propuesta de extremadamente costosa.

“El Mundial debería ser lo más asequible y accesible posible. Cobrar más de 100 dólares por un trayecto corto en tren me parece excesivamente alto. Eso no va a ocurrir en la MTA”, dijo la gobernadora.

Un problema más complejo

Por ahora, los inconvenientes no se limitan al precio del billete de tren. Según The Athletic, NJ Transit estima que el coste total de operar servicios para los ocho partidos del torneo en MetLife —incluida la gran final— ascenderá a unos $48.000.000, en gran parte debido a los exigentes requisitos de seguridad de la FIFA, que solicitan un perímetro de seguridad mucho mayor a cualquier evento celebrado en Nueva Jersey.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha dicho que ese millonario coste no lo pagarán los contribuyentes de su estado.

"No vamos a pagar el traslado de las personas que ven el Mundial a costa de los pasajeros de Nueva Jersey", dijo la gobernadora. Eso deja, por ahora, al NJ Transit con pocas opciones y una de ellas es trasladar la factura a quienes asistan a los partidos.

El acuerdo de organización firmado entre la FIFA y las ciudades anfitrionas de EEUU establece que el organismo rector del fútbol mundial se queda con los ingresos de las entradas, las retransmisiones, los patrocinios y el aparcamiento oficial. Las ciudades, en cambio, asumen los costes de seguridad, adaptaciones en los estadios y transporte público. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha citado un informe que estima que la economía estadounidense ganará $30.000 millones al acoger el torneo, aunque varios ejecutivos municipales han cuestionado públicamente si esos números son realistas.