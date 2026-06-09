Finales NBA: Wembanyama lidera el asalto de los Spurs al Madison Square Garden

Publicado por Israel Duro 9 de junio, 2026

Los San Antonio Spurs echaron por tierra la fiesta preparada en el Madison Square Garden para celebrar el que preveían tercer triunfo de los New York Knicks en las finales de la NBA. De la mano de un Victor Wembanyama que demostró haber superado los errores que costaron la segunda derrota a los texanos, los de San Antonio vuelven a creer en sus posibilidades de alzar el anillo con su victoria por 115-111.

El astro galo se agigantó con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para que su equipo prevaleciera bajo la asfixiante atmósfera en contra en el Madison Square Garden, que también contó con la presencia de Donald Trump.

San Antonio también acabó con la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en estos playoffs y evitó quedar en desventaja 3-0, una distancia que ningún equipo ha remontado en la historia.

"Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Lo más difícil está aún por llegar"

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero el trabajo aún no está ni mucho menos terminado", afirmó Wembanyama. "Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Lo más difícil está aún por llegar", reconoció en declaraciones recogidas por AFP.

El fenómeno francés, de 22 años, fue el segundo jugador más joven en acumular más de 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en un partido por el título, después de que Earvin Magic Johnson lo lograra con 20 años. El pívot sostuvo a los visitantes en ambos lados de la cancha pero fue el base Stephon Castle, de 21 años, quien logró las canastas decisivas.

Brown carga contra los árbitros

Por su parte, Mike Brown, entrenador local, felicitó a su rival por el triunfo al mismo tiempo que lanzaba un fuerte alegato contra el arbitraje. "Ellos ganaron pero nunca pensé que vería en unas Finales de la NBA a un equipo tener 24 tiros libres en la segunda mitad y el otro sólo ocho", clamó Brown. "Quizá nosotros cometimos faltas, pero ellos también".

Los Knicks de Jalen Brunson, que terminó con 32 puntos, querían regalarle un triunfo a su apasionado público y colocarse en disposición de sentenciar el título en el cuarto episodio del miércoles, de nuevo en Nueva York.

Jóvenes con carácter

Sin embargo, si los Knicks pensaban que el ambiente sería la puntilla para los jóvenes Spurs, pronto pudieron comprobar que los texanos no iban a dejarse intimidar. Algo que evidenció gráficamente Wembanyama en el primer cuarto, cuando propinó un empujón a la estrella local Brunson que acabó con éste en el suelo.

Junto al galo, el joven Castle, que anotó 18 de sus 23 puntos en la primera mitad, comandó el empuje inicial de los Spurs, que llegaron a tener una ventaja de 12 puntos en el segundo cuarto. La inevitable reacción de los locales llegó después de varias decisiones arbitrales que reactivaron a las gradas. De hecho, incluso llegaron a ponerse por delante a cuatro minutos del descanso con un triple de Brunson.

Castle y la defensa ahogaron el arreón final de los Knicks

Pero los jóvenes Spurs, el plantel que destronó al campeón Oklahoma City Thunder, no se deshicieron en la olla a presión del Madison. Wembanyama mantuvo firme a San Antonio y, cuando los Spurs se bloquearon en tres minutos sin anotación, Castle clavó un triple lejano que los separaba a siete puntos (111-108) a tres minutos del final.

Los intentos de Brunson y OG Anunoby por alcanzar a los Spurs chocaron con otras acciones decisivas de Castle y De'Aaron Fox para arruinar la fiesta más esperada en el Madison. Una demostración de baloncesto y carácter que permite a los texanos dar el primer paso hacia lo que sería una remontada histórica al prevalecer bajo el ambiente de locura que se vive en Nueva York con los Knicks.