El presidente de la FIFA está "seguro" de que Irán jugará el Mundial 2026

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de abril, 2026

Irán "tiene que" participar en el Mundial de verano, declaró este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"El equipo iraní va a venir seguro, sí", citó Associated Press a Infantino en el foro Invest in America de la CNBC, un evento de un día que se celebró en Washington, D.C.

"Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Como he dicho, eso ayudaría sin duda. Pero Irán tiene que venir. Por supuesto, representan a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar", añadió el Presidente de la FIFA.

Estados Unidos coorganiza la Copa Mundial con Canadá y México, e Irán tiene previsto jugar dos partidos de la fase de grupos en Inglewood (California) y uno en Seattle.

La guerra de Estados Unidos contra Irán, que ahora ha entrado en una frágil tregua, ha suscitado dudas sobre las posibilidades de la selección iraní de viajar a América.

"Fui a verlos. La verdad es que también son un equipo bastante bueno", declaró Infantino, refiriéndose a su encuentro con los jugadores hace dos semanas en Antalya (Turquía), según AP.

"Tienen muchas ganas de jugar y deberían hacerlo. El deporte debe estar ahora al margen de la política. Vale, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero si no hay nadie más que crea en la construcción de puentes y en mantenerlos intactos y unidos, nosotros estamos haciendo ese trabajo", afirmó.

Egipto, Nueva Zelanda y Bélgica forman el resto del grupo de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el 12 de marzo, poco menos de dos semanas después de que comenzara la guerra, en la red social Truth Social: "El equipo nacional de fútbol de Irán es bienvenido a la Copa Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad. Gracias por su atención a este asunto", según ESPN.

El 2 de marzo, la selección femenina de fútbol de Irán se abstuvo de cantar su himno nacional antes de un partido contra Corea del Sur en la Copa Asiática celebrada en Australia.

Las jugadoras permanecieron en silencio sólo tres días después de que comenzara la guerra, en una aparente muestra de solidaridad con los miles de manifestantes iraníes que fueron masacrados por el régimen de la República Islámica en febrero.

El incidente provocó varias deserciones de los jugadores y del personal del equipo después de que comentaristas iraníes afiliados al Estado los describieran como "traidores de guerra" e instaran a las autoridades a tratarlos "con más severidad", según The Guardian.

Trump hizo un llamamiento en las redes sociales para ayudar a las mujeres, ofreciéndoles asilo en Estados Unidos.

El 10 de marzo, el ministro del Interior australiano, Tony Burke, confirmó que se habían concedido visados humanitarios a cinco miembros de la selección nacional de fútbol de Irán, según informó entonces The Guardian.

"Son bienvenidos a quedarse en Australia. Aquí están seguros y aquí deben sentirse como en casa", declaró Burke a los periodistas en una rueda de prensa en Brisbane.

Finalmente, sólo dos iraníes permanecieron en Australia, y el medio londinense de oposición Iran International informó de que las fuerzas del régimen iraní habían amenazado con hacer daño a las familias de algunos de los jugadores y miembros del personal de la selección si no regresaban a casa.

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