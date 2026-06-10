La inflación subió al 4,2% interanual en mayo, su nivel más alto en tres años

La inflación se situó en el 4,2% interanual en mayodpa Picture-Alliance via AFP.

Publicado por Alejandro Baños 10 de junio, 2026

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 4,2% interanual en mayo. De acuerdo a los datos oficiales, se trata del nivel más alto desde abril de 2023.

En abril, la inflación fue de un 3,8% interanual.

Además, a través de un comunicado, la Oficina de Estadísticas Laborales informó de que la inflación subyacente subió en todos los artículos un 2,9% a lo largo de los últimos 12 meses que terminaron en mayo.

La inflación subyacente incluye todos los productos a excepción de los precios volátiles de los alimentos y de la energía.

En el caso de los alimentos, el IPC se incrementó en un 0,2% en mayo, mientras que la energía se disparó un 3,9%, reflejando las consecuencias económicas que acarrea el conflicto en Oriente Medio.

En los últimos 12 meses, el índice de la energía aumentó un 23,5%