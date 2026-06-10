La inflación subió al 4,2% interanual en mayo, su nivel más alto en tres años
La Oficina de Estadísticas Laborales hizo público el incremento interanual del Índice de Precios al Consumo. La energía se disparó un 3,9%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 4,2% interanual en mayo. De acuerdo a los datos oficiales, se trata del nivel más alto desde abril de 2023.
En abril, la inflación fue de un 3,8% interanual.
Además, a través de un comunicado, la Oficina de Estadísticas Laborales informó de que la inflación subyacente subió en todos los artículos un 2,9% a lo largo de los últimos 12 meses que terminaron en mayo.
La inflación subyacente incluye todos los productos a excepción de los precios volátiles de los alimentos y de la energía.
En el caso de los alimentos, el IPC se incrementó en un 0,2% en mayo, mientras que la energía se disparó un 3,9%, reflejando las consecuencias económicas que acarrea el conflicto en Oriente Medio.
En los últimos 12 meses, el índice de la energía aumentó un 23,5%