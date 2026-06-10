EN VIVO | El régimen iraní afirma que EEUU ha dañado los esfuerzos diplomáticos con sus ataques

Publicado por Carlos Dominguez 10 de junio, 2026

Estados Unidos respondió de forma directa al derribo de un helicóptero Apache por parte del régimen iraní. El Comando Central de EEUU (Centcom) anunció que lanzó ataques "proporcionados" en legítima defensa contra objetivos iraníes a partir de las 5pm (hora Este), siguiendo órdenes directas del presidente Donald Trump. Esta acción se produce tras el derribo del helicóptero estadounidense cerca del Estrecho de Ormuz, el segundo aparato tripulado perdido en manos iraníes durante el actual conflicto en Oriente Medio, después de un F-15 en abril.

El presidente Trump confirmó que los dos pilotos del Apache resultaron ilesos y se encuentran bien. "Los pilotos están bien, sí. Nadie resultó herido", declaró. Trump había afirmado previamente que Estados Unidos "debe" responder a esta agresión, dejando clara su postura firme ante lo que considera una provocación injustificada por parte de Irán.

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Las fuerzas del Ejército ideológico iraní "atacaron y destruyeron cuatro objetivos importantes, entre ellos grupos de cazas F35 en una base aérea y el centro de mando militar estadounidense" de Azraq, en Jordania, indicaron los Guardianes en un comunicado publicado por un medio de comunicación estatal.

21:16 El régimen iraní anuncia un ataque con drones contra base de EEUU en Baréin 12:00 10/06/2026 12:04 10/06/2026 (AFP) Los Guardianes de la Revolución afirmaron este miércoles que atacaron una base estadounidense en Baréin, luego de que Washington lanzara bombardeos contra objetivos de la República Islámica en el Estrecho de Ormuz en represalia por el derribo de un helicóptero militar.



"El régimen belicista de Estados Unidos atacó esta madrugada varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm bajo falsos pretextos, y dañó una torre de telecomunicaciones en Sirik y destruyó dos tanques de agua en la ciudad", aseguró el régimen en un comunicado citado por los medios locales.

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​"En respuesta a la cruel acción del enemigo, los combatientes navales de los Guardianes lanzaron un ataque con drones contra la 5ª Flota de Bahrein a las 02H30 (23H00 GMT del martes)", agregó.