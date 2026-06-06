Samantha Busch rompe el silencio con un profundo mensaje tras la impactante muerte de Kyle Busch

Kyle Busch junto a su esposa y su hijo.Bridget BENNETT / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 5 de junio, 2026

El mundo del automovilismo norteamericano continúa asimilando una de las pérdidas más inesperadas y dolorosas de los últimos tiempos.

Samantha Busch, esposa del dos veces campeón de la Copa NASCAR, Kyle Busch, rompió el silencio este viernes con una profunda y conmovedora declaración pública, marcando sus primeras palabras tras el repentino fallecimiento del piloto a los 41 años de edad.

El trágico desenlace ocurrió el pasado 21 de mayo, luego de que una batalla médica contra la neumonía se complicara severamente al convertirse en sepsis.

Busch sufrió un colapso fulminante durante una sesión de simulación previa a la emblemática carrera Coca-Cola 600, siendo trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde lamentablemente perdió la vida al día siguiente.

Tras un funeral privado realizado a principios de esta semana, su viuda acudió a las plataformas digitales para expresar la gratitud de su hogar ante las abrumadoras muestras de afecto recibidas.

Un testimonio de gratitud y fortaleza espiritual en medio del dolor

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, destacó el papel que han jugado las oraciones de los seguidores para sobrellevar la devastación.

"Como familia, queríamos tomarnos un momento para decir gracias", escribió Samantha.

"Las oraciones, mensajes, flores, comidas, abrazos e innumerables actos de bondad nos han sostenido a través de los días más desgarradores de nuestras vidas. Mientras nuestros corazones están absolutamente destrozados, hemos sentido la presencia de Dios y sus brazos envueltos fuertemente alrededor de nosotros a través de cada uno de ustedes", añadió.

La publicación subrayó el profundo impacto que la generosidad de amigos, aficionados e incluso desconocidos ha tenido para mitigar la aflicción de su entorno íntimo.

"Hay momentos en los que el peso de esta pérdida se siente imposible de cargar, pero una y otra vez Dios, a través de todos ustedes, nos ha demostrado que no estamos solos", manifestó en el comunicado.

El vacío irreparable de un gigante del automovilismo tradicional

La partida de Kyle Busch deja un hueco imposible de llenar en el deporte motor estadounidense, donde los valores de la competencia, el esfuerzo individual y la excelencia técnica marcaron su trayectoria desde su debut en la Cup Series en el año 2004.

Con un historial impecable de 762 largadas y 63 victorias en la máxima categoría, Busch se consolidó como un indiscutible futuro miembro del Salón de la Fama.

A lo largo de su carrera, el piloto forjó un palmarés histórico al acumular 234 triunfos combinados en las tres series nacionales de NASCAR, logrando los campeonatos absolutos en 2015 y 2019.

Su dominio en las pistas se extendió al punto de erigirse como el máximo ganador de todos los tiempos en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series con 102 victorias, y en la NASCAR Craftsman Truck Series con 69 éxitos.

Paradójicamente, la última de sus glorias deportivas aconteció en los circuitos de Dover apenas una semana antes de su deceso, liderando de manera categórica 147 vueltas en una victoria de la Truck Series.

En aquella ocasión, con la perspectiva del veterano que valora cada logro alcanzado bajo el sudor de su propia frente, Busch pronunció unas palabras que hoy resuenan con un eco de despedida definitivo: "Nunca sabes cuándo será la última".