Finales NBA: dos errores de Wembanyama dejan a los Spurs en el alambre y catapultan a los Knicks

Publicado por Alejandro Baños 6 de junio, 2026

Oportunidad única para volver a lo más alto 53 años después. Los New York Knicks lograron un valioso triunfo en el segundo juego de las Finales de la NBA, derrotando a los San Antonio Spurs (104-105) en el Frost Bank Center de Texas y dejando un marcador global a favor de 2-0.

Habiendo asaltado el estadio de los Spurs en los dos primeros encuentros, los Knicks podrían sumar su tercer Trofeo Larry O'Brien si vencen en los dos siguientes juegos, que se disputarán en el Madison Square Garden.

San Antonio, conscientes de lo importante que era ganar tras haber perdido en el primer round, salieron a por todas, dominando durante los primeros 12 minutos y obteniendo una cómoda ventaja en el marcador. Sin embargo, los Spurs bajaron su nivel y en el segundo y tercer cuarto, los Knicks no solo remontaron, sino que consiguieron ponerse por delante con una holgada diferencia de puntos.

Incomprensibles errores de Wembanyama

En el último cuarto, los Spurs mejoraron e igualaron el marcador. Pero llegaron dos acciones que fueron determinantes; las dos protagonizadas por su estrella, Victor Wembanyama. A falta de pocos segundos para el final, una pérdida de balón y un error en un tiro fácil desde media distancia del pívot francés tuvieron como resultado la derrota de San Antonio y, por ende, la victoria de Nueva York.

"Sí, dejé escapar ese partido. Lo eché a perder", dijo un autocrítico Wembanyama al término del segundo juego. "No jugamos bien como equipo y necesitábamos ganar ese juego. Ese juego era nuestro".

"¿Lo voy a lamentar? Sí, por supuesto. ¿Voy a usar eso para motivarme a mí y a todos nosotros en el próximo partido? Absolutamente", añadió.

Towns se impuso

Wembanyama terminó siendo el máximo anotador del juego (29 puntos), pero fue claramente superado por su par: Karl-Anthony Towns. La actuación del pívot dominicano de los Knicks fue colosal, principalmente dentro de la zona, donde fue mejor que el francés. Cerró su cuenta con un doble-doble (21 puntos y 13 rebotes).

A él se unieron Jalen Brunson y Mikal Bridges, quienes aportaron el mismo registro anotador (20 puntos cada uno).

Ahora, las Finales se trasladan a Nueva York. El tercer juego se disputará en el Madison Square Garden el lunes, donde los Knicks podrían dejar la eliminatoria vista para sentencia y quedarse a un solo triunfo de lograr el tercer Trofeo Larry O'Brien de su historia.