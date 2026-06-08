Muere Stacey King, tricampeón de los Chicago Bulls e icónico comentarista, a los 59 años

Publicado por Carlos Dominguez 8 de junio, 2026

Stacey King, exjugador de la NBA y una de las voces más reconocidas de los Chicago Bulls durante más de dos décadas como comentarista, murió este domingo a los 59 años.

El propio equipo de los Bulls confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde lo describió como "un miembro muy querido de la familia Bulls" y "una de las personalidades más únicas en la historia de la organización".

"Stacey se preocupaba de verdad por la gente y mejoró nuestra organización", destacó el texto.

Campeón junto a Jordan y Pippen

King fue parte fundamental de los tres primeros campeonatos de los Bulls en la década de los 90 (1991, 1992 y 1993), jugando como reserva junto a Michael Jordan y Scottie Pippen.

Stacey, un ala-pívot de 2,11 metros de altura, registró promedios de 6,4 puntos y 3,3 rebotes a lo largo de sus ocho temporadas como jugador profesional. Tras su paso por los Chicago Bulls, continuó su carrera con los Timberwolves, Heat, Celtics y Mavericks.

Stacey King deja un legado de generosidad y cercanía

Tras retirarse como jugador en 1997, se convirtió en uno de los comentaristas más populares de la franquicia, conocido por su entusiasmo, frases icónicas y gran cercanía con los aficionados.

"Más allá del baloncesto, Stacey entregó generosamente su tiempo y su corazón a la comunidad de Chicago. Construyó relaciones significativas, apoyó innumerables causas benéficas y dejó una huella duradera en todas las personas que tuvieron la fortuna de conocerlo. Su amabilidad, generosidad y espíritu trascendieron ampliamente el deporte", según resaltó el propio equipo de los Chicago Bulls en su comunicado.

No se facilitó la causa de la muerte.