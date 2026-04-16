La FIFA responde a Nueva Jersey por el precio del transporte durante el Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 16 de abril, 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asocación (FIFA) respondió a la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, después de que le reclamase al organismo deportivo que se hiciese cargo del costo del transporte de los aficionados que asistan a los estadios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según las últimas informaciones, NJ Transit —el proveedor de transporte de Nueva Jersey— está considerando cobrar más de 100 dólares por un billete de ida y vuelta desde la Estación Pennsylvania de Nueva York hasta el MetLife Stadium, cuando normalmente cuesta 12,90 dólares, ocho veces menos.

Un portavoz de la FIFA emitió unas declaraciones -reportadas por el periodista de The Athletic Adam Crafton- con las que recordó a Sherrill que el acuerdo alcanzado entre el organismo deportivo y las autoridades establecía que el precio del transporte sería igual al habitual para todos los aficionados que se desplazasen para ver los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los estadios.

"Nos ha sorprendido bastante la postura adoptada hoy por la gobernadora de Nueva Jersey respecto al transporte de los aficionados", dijo el portavoz de la FIFA. "Los acuerdos originales de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, firmados en 2018, exigían el transporte gratuito de los aficionados a todos los partidos. Reconociendo la carga financiera que esto suponía para las ciudades sede, en 2023 la FIFA ajustó los requisitos del acuerdo de sede en todas las ciudades sede de la siguiente manera: Todos los poseedores de entradas para los partidos y las personas acreditadas podrán acceder al transporte (público o adicionalmente planificado) a precio de coste para poder desplazarse a los estadios los días de partido".

"La FIFA ha colaborado durante años con las ciudades anfitrionas en la elaboración de planes de transporte y movilidad, lo que ha incluido la gestión de millones de dólares en fondos federales destinados a apoyar a las ciudades anfitrionas en materia de transporte", añadió el portavoz, afirmando, además, que "la FIFA no tiene constancia de que se haya celebrado anteriormente ningún otro evento de gran envergadura en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey en el que se haya exigido a los organizadores que sufragaran el transporte de los aficionados".

Las palabras de Sherrill

Horas antes de la reacción de la FIFA, la gobernadora de Nueva Jersey publicó un video en redes sociales en el que aseguraba que el organismo deportivo "no aporta ni un solo dólar para el transporte" durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, Sherrill -quien recibió el respaldó de otros destacados miembros del Partido Demócrata como el senador Chuck Schumer- dijo que no va a hacer que los contribuyentes del estado "carguen" con una factura "durante años".

"Hemos heredado un acuerdo según el cual la FIFA no aporta ni un dólar para el transporte a la Copa del Mundo. Y mientras NJ TRANSIT se ve obligada a asumir una factura de 48 millones de dólares para llevar y traer a los aficionados a los partidos de forma segura, la FIFA está ganando 11 000 millones de dólares. No voy a hacer que los viajeros de Nueva Jersey tengan que pagar esa factura durante los próximos años. La FIFA debería hacerse cargo de los desplazamientos. Pero si no lo hace, no voy a permitir que se aprovechen de Nueva Jersey", señaló Sherrill.

En el New York/New Jersey Stadium (conocido comercialmente como el MetLife Stadium) se disputarán ocho juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluida la final.