EEUU concede las visas a los futbolistas de Irán para el Mundial 2026

Futbolistas de la selección nacional de fútbol de Irán AFP .

Publicado por Alejandro Baños 6 de junio, 2026

El Departamento de Estado (DOS) concedió las visas a los futbolistas de la selección de Irán que competirán en el Mundial 2026 a partir del 11 de junio.

La noticia fue confirmada por el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, quien ha ejercido como intermediador en este asunto.

"Estamos orgullosos de nuestro magnífico equipo en la Embajada de Estados Unidos en Ankara por su labor en la tramitación de los visados para la selección nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA", escribió Barrack en redes sociales.

"El deporte trasciende las fronteras, y estamos deseando dar la bienvenida a los deportistas y aficionados de todo el mundo", añadió el diplomático.

A pesar de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Irán disputaría el Mundial 2026 tras haber logrado la clasificación, su presencia en el torneo era toda una incógnita debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Pero faltaban los trámites burocráticos. Tras meses de conversaciones y con la intermediación de la diplomacia estadounidense, finalmente Washington DC concedió los visados a los iraníes para que puedan disputar el Mundial 2026.