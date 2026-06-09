España y Francia afinan la puntería antes del Mundial

Publicado por Israel Duro 9 de junio, 2026

Dos de los grandes favoritos para alzarse con el Mundial de fútbol de 2026 afinaron la puntería de cara al torneo que está a punto de arrancar. España se deshizo con facilidad de Perú por 3-1 con un equipo mucho más reconocible que el que tropezó con Irán la pasada semana, mientras que Francia firmó el mismo resultado ante Irlanda del Norte con triplete de Olise.

Uno de los debates más intensos en el combinado de Luis de la Fuente, el de la portería, se resolvió con la alineación que se midió a los andinos: el portero del Athletic, Unai Simón, será el encargado de defender la meta pese a la presencia en el equipo de jugadores de la talla de David Raya, subcampeón de la Champions y campeón de la Premier con el Arsenal y Joan García, del FC Barcelona.

A pesar de las ausencias de sus extremos estelares Lamine Yamal y Nico Williams, España ofreció un fútbol muy vertical durante el primer tiempo que hizo las delicias a los 45.845 espectadores que llenaron el estadio Cuauhtémoc. Al mando del combinado estuvo Rodri Hernández, que parece llegar en buena forma al torneo tras los problemas físico que viene arrastrando.

Victoria cómoda sin pisar el acelerador

Con un equipo de jugones, España se adueñó del balón y, sin emplearse a fondo, resolvió el partido en el primer tiempo. Mikel Oyarzabal hizo valer su jerarquía de goleador de la Roja en la eliminatoria al marcar el 1-0 con un disparo desde fuera del área a los dos minutos, cuando la escuadra peruana aún no se acomodaba en el campo.

Antes del descanso, la escuadra española marcó el segundo gol, obra de Pedri tras una buena jugada de Ferrán Torres. De la Fuente realizó una cascada de cuatro cambios nada más comenzar la segunda parte. El ingreso de Dani Olmo fue el más celebrado por la afición poblana. Yéremi Pino, uno de los relevos, provocó el 3-0 al 53' con un toque elevado que el portero Pedro Gallese terminó por desviar hacia su propia meta.

Con las modificaciones, el campeón de Europa perdió la consistencia del primer tiempo y recibió el descuento por un ataque centralizado que Jairo Vélez culminó fusilando al arquero David Raya.

Recital de Olise con Francia

Por su parte, la vigente subcampeona mundial aplastó de la mano de un estelar Olise a Irlanda del Norte. El jugador del Bayern de Múnich, y objeto de deseo del Real Madrid, anotó los tres tantos del combinado de Didier Deschamps, que da miedo de cara al inicio del Mundial.

Los Bleus venían de perder 2-1 el jueves pasado ante Costa de Marfil en su primer partido de preparación para la cita de Norteamérica, en un partido en el varios de los titulares habituales descansaron.

En esta ocasión, con el regreso de los dos campeones de Europa parisinos, el Balón de Oro Ousmane Dembélé y Désiré Doué, así como del defensa del Arsenal William Saliba, los tres reservados el pasado jueves, el técnico decidió alinear de inicio el once que sin duda tendrá la responsabilidad de comenzar el Mundial el 16 de junio contra Senegal, en East Rutherford (Nueva Jersey).