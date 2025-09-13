Demócratas: muy duros con Trump, muy blandos con el crimen

Publicado por Verónica Silveri Pazos 13 de septiembre, 2025

Un reciente sondeo del AP-NORC reveló que el 68% de los estadounidenses sigue considerando el crimen como un problema grave en las grandes ciudades (incluso si las cifras de delincuencia muestran una tendencia descendente).

El presidente Donald Trump prometió en campaña hacerse cargo de la criminalidad y hacer a "Estados Unidos seguro otra vez". Washington DC, Chicago, Baltimore y Los Ángeles, son algunas de las urbes azotadas por los criminales y grupos delictivos.

Los datos de Washington DC

Trump decidió empezar por Washington DC, y en agosto de 2025, anunció la federalización del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) así como también, el despliegue de la Guardia Nacional (cerca de 2.000 tropas) como parte de una emergencia criminal para combatir a las "pandillas violentas".

Este movimiento provocó un escándalo entre los demócratas quienes lo calificaron de innecesario, inconstitucional y peligroso para las garantías civiles. Hillary Clinton en X calificó al presidente de "desquiciado" y el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, acusó a Trump de actuar como "un aspirante a rey" que "infringe la ley y viola la Constitución" para consolidar su poder.

La alcaldesa de DC Muriel Bowser repitió el mismo argumento en MSNBC. Expresó preocupaciones sobre la efectividad y los derechos civiles de la intervención (a pesar de sus declaraciones, cooperó con la Administración Trump durante el período de emergencia):

"Aunque los datos muestran una disminución en la delincuencia, debemos abordar las causas subyacentes y proteger las libertades civiles de nuestros residentes".

Las cifras muestran que a pesar de las críticas, el despliegue de Trump fue exitoso. El Sindicato de Policía de Washington DC publicó las estadísticas de criminalidad luego de que la medida fuese implementada. A través de una publicación en su cuenta de X, el sindicato precisó que el robo de vehículos bajó un 83%, los delitos violentos un 22% y los robos comunes un 46%. Además, los delitos contra la propiedad vieron una disminución del 6%, mientras que el crimen en general bajó un 8%.

Asimismo, algunos medios de comunicación también hicieron sus propios análisis de los datos. Por ejemplo, CBS News reveló que entre el 7 y el 25 de agosto, el crimen violento en D.C. cayó casi un 50% en comparación con el mismo período en 2024. Además, los robos disminuyeron un 48% y los robos de vehículos un 36%.

La alcaldesa Bowser terminó reconociendo los resultados, elogiando la coordinación entre la Guardia Nacional y el Departamento de Policía Metropolitana (MPD):

"Valoramos enormemente el refuerzo de oficiales que amplía lo que el MPD ha podido hacer en esta ciudad… los robos de autos se redujeron en un 87% en comparación con el mismo período del 2024".

El siguiente paso: Chicago

Trump aseguró que después de DC desplegaría tropas en otra ciudad azotada por el crimen y Chicago está en la mira. El enfrentamiento entre el presidente y los líderes demócratas de la ciudad no tardó en llegar. Unos post del mandatario en Truth Social bromeaban sobre el posible despliegue de tropas en la Ciudad de los Vientos, con un post titulado "Chipocalypse Now", haciendo referencia a la película Apocalypse Now.

En otras publicaciones comentó: "Tengo una obligación", dijo, al citar las estadísticas de delincuencia de Chicago, la tercera ciudad de Estados Unidos. "Esto no es un asunto político. Tengo una obligación cuando 20 personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas y media y 75 han sido tiroteadas. Chicago es un infierno ahora mismo. Baltimore es un infierno ahora mismo", declaró Trump.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, respondió con indignación, calificando la publicación como una amenaza de "declarar la guerra a una ciudad estadounidense" y acusando a Trump de comportarse como "dictador".

El alcalde Brandon Johnson coincidió, afirmando que el presidente busca "ocupar nuestra ciudad y violar nuestra Constitución" y llamó a la ciudadanía a "defender nuestra democracia de este autoritarismo". La exalcaldesa Lori Lightfoot denunció que Trump "se inventa sus propios datos" sobre criminalidad para justificar la intervención.

Aunque las autoridades locales demócratas destacan descensos de más del 30% en homicidios en lo que va del año, Trump ha señalado los periodos de alta violencia, como el fin de semana del Día del Trabajo, cuando al menos 54 personas fueron baleadas y siete fallecieron en diferentes incidentes.

El alcalde y el gobernador firmaron medidas locales para bloquear cualquier despliegue de la Guardia Nacional, calificándolo de "innecesario e imprudente". Además, de demandar a la Administración Trump si ordena la entrada de tropas sin consentimiento.

Operativo migratorio en Chicago

Lo que si se llevó a cabo en Chicago fue el Operativo Midway Blitz en la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó la operación coordinada por ICE, para arrestar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales en la ciudad. Esta operación no cuenta con cooperación de las autoridades locales, ya que la ciudad es santuario.

El DHS explicó que la operación se centra en criminales extranjeros que han ingresado a la ciudad debido a las políticas de protección locales. Entre los objetivos figuran Pedro González, miembro del Tren de Aragua, y Abdul Al Kaby, con condenas por agresión y asesinato.

Trump y la secretaria Kristi Noem respaldan la iniciativa, mientras que Johnson y Pritzker insisten en que no colaborarán con la acción federal.

Baltimore, Nueva Orleans, Los Ángeles... y Memphis

Las tropas también fueron desplegadas en Los Ángeles en junio pero con el motivo de ayudar en los disturbios en contra de los operativos migratorios. Ahora, dos jueces fallaron contra el presidente Trump por enviar a la Guardia Nacional. El juez Charles Breyer, designado por Clinton y hermano menor del exmagistrado de la Corte Suprema Stephen Breyer, dictaminó el martes que el gobierno de Trump violó la ley federal al enviar tropas para acompañar a agentes federales en redadas de inmigración en Los Ángeles, informó The Associated Press.

El presidente Trump también utilizó su cuenta de Truth Social para anunciar su intención de enviar tropas a Baltimore con el objetivo de "limpiar rápidamente el crimen", replicando la estrategia aplicada en Washington D.C.

El gobernador de Maryland Wes Moore respondió calificando las declaraciones como "insensibles" y defendiendo los esfuerzos locales: "Necesitamos líderes que estén ahí ayudando a la gente que realmente está en el terreno" El alcalde Brandon Scott informó que los homicidios en Baltimore han disminuido un 24% y los tiroteos no fatales un 18% respecto al mismo periodo de 2024, aunque Trump considera que la ciudad sigue siendo peligrosa.

Nueva Orleans es la próxima urbe bajo la mira. Trump ya anunció que enviará la Guardia Nacional a la ciudad, asegurando que en dos semanas la ciudad será "mucho más segura".

"Vamos a entrar, vamos a limpiarlo… y después iremos a otros lugares en todo el país, vamos a reducir el crimen, porque no podemos tener ciudades inseguras", afirmó durante un evento en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Trump destacó que el gobernador Jeff Landry (Louisiana) ha apoyado la iniciativa y que la ciudad, al igual que D.C. y Chicago, cuenta con una alcaldía demócrata.

Una ciudad demócrata en un estado republicano ciudad demócrata (dentro de un estado republicano) solicitó la ayuda del Gobierno federal.

​El presidente Donald Trump anunció el viernes que enviará a la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, con el apoyo del alcalde y del gobernador, para reforzar la seguridad ante los crecientes índices de delincuencia. El alcalde de Memphis es demócrata y el gobernador republicano.



El presidente Donald Trump anunció el viernes que enviará a la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, con el apoyo del alcalde y del gobernador, para reforzar la seguridad ante los crecientes índices de delincuencia. El alcalde de Memphis es demócrata y el gobernador republicano.

"La ciudad está profundamente preocupada y vamos a solucionarlo, tal como hicimos en Washington", afirmó el mandatario en declaraciones a Fox News. Trump añadió que habría preferido enviar fuerzas a Chicago, pero lo consideró un lugar "hostil" con "agitadores profesionales".

Encuesta: mayoría respalda a Trump

Lejos de lo que sugieren los demócratas, la opinión pública respalda al presidente. Una encuesta de Harvard Caps/Harris (20-21 de agosto, muestra de 2.025 votantes, margen de error ±2,2%) reveló que el 54% de los estadounidenses aprueba las medidas de Trump en D.C., frente al 46% que las rechaza.

El sondeo refleja una polarización partidista:

• 85% de los republicanos ven la intervención como "justificada y necesaria".

• 72% de los demócratas la consideran "injustificada e innecesaria".

• Entre los independientes, las opiniones están más equilibradas: 47% a favor y 53% en contra.

Mark Penn, codirector de la encuesta Harvard Caps/Harris, señaló: "Está claro que Trump está pasando de la inmigración al crimen como foco principal y sus esfuerzos están recibiendo un fuerte apoyo republicano e independiente".