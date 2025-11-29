Florida: arrestan a un profesor de gimnasia por enviar material obsceno a un estudiante de 13 años

Publicado por Diane Hernández 29 de noviembre, 2025

Un profesor de educación física de 22 años de la Academia Cristiana Central Pointe, en Kissimmee (Florida), fue arrestado esta semana acusado de enviar fotografías y mensajes de contenido sexual a un estudiante de 13 años, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.

El detenido, identificado como Yezmar Angeanis Ramos-Figueroa, enfrenta cargos por distribución de material obsceno a un menor y transmisión de material dañino a un menor, ambos considerados delitos graves, según la misma fuente.

De acuerdo con la declaración oficial del sheriff, la investigación se inició a mediados de octubre, cuando la madre del menor denunció ante las autoridades un posible contacto inapropiado entre el profesor y su hijo. Tras entrevistar a la víctima, los detectives obtuvieron mensajes de texto y fotografías que, según la oficina del sheriff, habían sido enviadas directamente por Ramos-Figueroa.

El comunicado detalla que el docente fue entrevistado por los detectives esta semana y admitió haber enviado al menos un mensaje y una fotografía a la menor. Posteriormente fue trasladado y registrado en la cárcel del condado. Las autoridades no han divulgado el género de la víctima.

Ramos-Figueroa ejercía como profesor de gimnasia en el campus de secundaria de la Academia Cristiana Central Pointe, una institución privada con sedes en el área de Orlando.

El detenido permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Osceola, con una fianza fijada en 10.000 dólares, según los registros oficiales. Cada uno de los delitos que se le imputan podría conllevar una pena máxima de cinco años de prisión, de acuerdo con la legislación estatal citada por medios locales.