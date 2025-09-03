Lori Lightfoot, exalcaldesa de Chicago: Trump "se inventa" los datos relacionados con la criminalidad

Publicado por Just The News | ben whedon 3 de septiembre, 2025

La exalcaldesa de Chicago Lori Lightfoot acusó esta semana al presidente Donald Trump de "inventarse" datos relacionados con la tasa de criminalidad en Chicago para justificar un esperado despliegue de la Guardia Nacional.

"No podemos ignorar eso porque el presidente está inventándose sus propios [datos]", dijo Lightfoot a CNN. "Y también sabemos que hay ciudades rojas en estados rojos que tienen mayores tasas per cápita de violencia armada y otros delitos violentos que no estamos escuchando de la boca del presidente como los lugares donde realmente quiere ir."

"Escuche, la tasa de criminalidad ha bajado. Ustedes escucharon las cifras de disminución de homicidios y tiroteos y otros delitos violentos que han bajado y han estado bajando durante los últimos cuatro años", agregó.

La ciudad ha informado de un descenso significativo de la delincuencia en los últimos cuatro años, con la oficina del alcalde informando de un descenso de más del 30% en homicidios en lo que va de año en agosto.

Trump, sin embargo, ha apuntado a periodos de alta mortalidad, incluido el fin de semana del Día del Trabajo en el que hubo al menos 54 personas tiroteadas, para justificar sus esfuerzos.

"Chicago es la peor y más peligrosa ciudad del mundo, con diferencia. Pritzker necesita ayuda urgentemente, sólo que aún no lo sabe. Resolveré el problema del crimen rápidamente, como hice en DC. Chicago volverá a ser segura, y pronto", dijo esta semana.

