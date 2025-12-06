El Departamento de Transporte suspende temporalmente una norma de Biden que exigía reembolsos por renumerar vuelos

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de diciembre, 2025

El Departamento de Transporte (DOT) anunció este viernes que decidió poner en pausa temporal todas las obligaciones de reembolso cuando las aerolíneas cambian los números de vuelo, flexibilizando de esta manera una norma que trata los vuelos renumerados como cancelaciones que ameritan reembolsos para los pasajeros. Asimismo, el DOT señaló que, con efecto inmediato, no aplicará los requisitos de reembolsos cuando un vuelo sea renumerado siempre y cuando el pasajero logre ser reubicado en el vuelo con el nuevo número y este sea operado sin ningún tipo de “cambio o retraso significativo”.

El anuncio tiene lugar luego de una revisión realizada en abril que buscaba limitar la carga sobre las aerolíneas por cambios operativos o comerciales que no afectan gravemente a los pasajeros. La agencia recibió una solicitud de discreción en la aplicación de la norma por parte de dos aerolíneas estadounidenses tras su fusión, en la cual las aerolíneas describían la necesidad de renumerar decenas de miles de vuelos para la integración operativa y el cumplimiento con la Administración Federal de Aviación (FAA). El DOT llegó a la conclusión de que los pasajeros no fueron perjudicados por la renumeración y decidió conceder la solicitud.

La decisión de la agencia rompe de esta forma con una norma establecida por la Administración demócrata del expresidente Joe Biden, la cual ordenó en 2024 que todos aquellos vuelos a los que se les asignara un número diferente al que tenían cuando el consumidor compró el boleto se consideraran oficialmente vuelos nuevos, haciendo de esta forma que el vuelo original no solamente se considerara cancelado sino también elegible para reembolso.