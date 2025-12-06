Trump ordena una revisión nacional del calendario de vacunación tras el cambio de guía de los CDC sobre la Hepatitis B en recién nacidos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump ordenó este viernes una revisión federal integral del calendario de vacunación infantil de Estados Unidos, horas después de que el Comité Asesor en Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) votara a favor de retirar la recomendación de administrar la vacuna contra la Hepatitis B inmediatamente después del nacimiento en bebés sanos. Esa guía, vigente por décadas, deberá aún pasar por procesos internos del CDC antes de formalizarse.

El mandatario anunció la medida a través de un comunicado público en el que celebró el cambio aprobado por el comité y cuestionó el volumen total de inmunizaciones incluidas en el calendario infantil estadounidense. En su mensaje, Trump escribió:

"Hoy, el Comité de Vacunas de los CDC tomó la excelente decisión de TERMINAR su recomendación de la vacuna contra la hepatitis B para bebés, la gran mayoría de los cuales NO CORREN RIESGO de contraerla, una enfermedad que se transmite principalmente por vía sexual o a través de agujas contaminadas. El calendario de vacunación infantil estadounidense requería durante mucho tiempo 72 dosis para bebés perfectamente sanos, mucho más que en cualquier otro país del mundo y mucho más de lo necesario. ¡De hecho, es ridículo! Muchos padres y científicos han cuestionado la eficacia de este calendario, ¡y yo también! Por eso acabo de firmar un memorando presidencial que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos que acelere una evaluación exhaustiva de los calendarios de vacunación de otros países del mundo y armonice mejor el calendario de vacunación de EE. UU. para que finalmente se base en el criterio de referencia de la ciencia y el SENTIDO COMÚN. Tengo plena confianza en que el secretario Robert F. Kennedy, Jr., y los CDC lograrán que esto se haga de forma rápida y correcta para los niños de nuestra nación".

Las afirmaciones del presidente sobre los niveles de riesgo, la eficacia de las vacunas y el número de dosis requeridas forman parte de su posicionamiento político y no fueron acompañadas de evidencia científica presentada por la Casa Blanca. Las recomendaciones del ACIP, según el propio CDC, se basan en análisis técnicos y estudios revisados por especialistas, aunque las autoridades federales conservan la facultad de ordenar revisiones procedimentales o comparativas.

La decisión del presidente se produce en un contexto de debate nacional sobre el rol de las agencias científicas y la autonomía del CDC en la elaboración de guías clínicas. También marca la primera intervención directa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un área especialmente sensible de política pública.

Mientras el HHS inicia la revisión ordenada por Trump, organizaciones médicas y expertos en salud pública siguen evaluando el impacto que podría tener la modificación preliminar sobre la vacuna de Hepatitis B y cualquier cambio potencial en el calendario infantil. La Casa Blanca no emitió comentarios adicionales más allá del mensaje del presidente.