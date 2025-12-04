El médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry es condenado a 30 meses de cárcel

Publicado por Carlos Dominguez 4 de diciembre, 2025

Un médico que suministró ketamina al actor de la popular serie Friends Matthew Perry en los meses previos a su sobredosis fatal fue sentenciado a 30 meses de cárcel este miércoles en un tribunal de Los Ángeles.

Salvador Plasencia, de 44 años, es el primero de los cinco acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023 en ser sentenciado.

El médico se declaró culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina, un anestésico que es utilizado de forma controlada en tratamientos para la depresión y estrés postraumático, pero que también es abusado y vendido de forma ilícita.

Un comunicado consignado ante la corte

La madre y el padrastro del actor, quién luchó durante años con problemas de adicción, se dirigieron al doctor a través de un comunicado consignado ante la corte, recogió AFP.

"La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera NO", escribieron Suzanne Perry y Keith Morrison, de acuerdo con los periodistas en el tribunal.

"¿Tus motivos? No los imaginamos. ¿Un doctor que dedica su vida a ayudar a los demás?", dijeron.

"Él no es un villano"

La defensa de Plasencia señaló luego de la audiencia que el médico lamentaba sus acciones. "Él no es un villano. Es alguien que cometió serios errores en sus decisiones sobre el uso no autorizado de la ketamina", apuntaron las abogadas Karen Goldstein y Debra White en un comunicado.

"Recordará para siempre los errores que cometió durante los 13 días que trató a Perry", agregaron. Plasencia entregó su licencia profesional y quedó bajo custodia.

El médico no proporcionó al actor la dosis fatal de ketamina, pero suministró la droga a Perry en las semanas previas a que fuera encontrado muerto en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles.