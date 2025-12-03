“Greggy’s Cult”: imputan a cinco miembros de una secta por explotación y pornografía infantil en línea
"Ningún niño debería ser aterrorizado ni explotado en línea, y ninguna plataforma en línea debería dar refugio a depredadores", dijo la fiscal general, Pam Bondi.
El Departamento de Justicia informó de que un tribunal federal de Brooklyn presentó una acusación formal contra una secta en línea a la que acusa de explotación infantil, conspiración para producir pornografía infantil, conspiración para recibir y distribuir pornografía infantil y conspiración para comunicar amenazas interestatales.
Los acusados fueron identificados como Héctor Bermúdez, Zachary Dosch, Rumaldo Valdez, David Brilhante y Camden Rodríguez. De acuerdo con las autoridades, los acusados lideraban un grupo en línea llamado El Culto de Greggy, cuyos miembros llevaron a cabo la presunta conducta delictiva en varios servidores de Discord.
Además, el Departamento de Justicia (DOJ) señaló que los cinco acusados presuntamente obligaron a menores a compartir videos donde se sometían a brutales abusos sexuales, a la vez que incitaban a la autolesión y al suicidio.
"Ningún niño debería ser aterrorizado ni explotado en línea, y ninguna plataforma en línea debería dar refugio a depredadores (...) El Departamento de Justicia seguirá protegiendo a los niños, apoyando a los sobrevivientes y exigiendo responsabilidades a quienes se aprovechen de las personas vulnerables, tanto en línea como fuera de ella, con todas las herramientas a nuestro alcance”, dijo la fiscal general, Pam Bondi.
"Atormentaron a estas víctimas con las imágenes"
“Como se alega, los acusados utilizaron una plataforma popular de Internet para obligar a menores a crear pornografía infantil grotesca de sí mismos, la cual distribuyeron, y luego atormentaron a estas víctimas con las imágenes, no solo incitándolos a autolesionarse, sino también al suicidio de algunos menores”, explicó el fiscal Federal Nocella.
En ese sentido, el DOJ aseguró que entre enero de 2020 y enero de 2021, los acusados participaron en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil y se involucraron en otras formas de explotación y acoso de víctimas tanto menores como adultas. Los acusados se conectaron por videoconferencia con víctimas menores y las dirigieron a participar en una conducta sexualmente explícita.
La acusación precisó que los arrestados -presuntamente- capturaron imágenes y videos y los compartieron a otros servidores de Discord y entre ellos mismos.
Las plataformas en las que encontraban a sus víctimas
"Greggy's Cult también participó en extorsiones coordinadas de víctimas adultas y menores de edad por diversos medios, como intentar incriminar a las víctimas adultas como pedófilos o enviar malware a las computadoras de las víctimas menores de edad y negarles el acceso hasta que accedieran a las exigencias del grupo", resaltó el departamento.