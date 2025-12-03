Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

“Greggy’s Cult”: imputan a cinco miembros de una secta por explotación y pornografía infantil en línea

"Ningún niño debería ser aterrorizado ni explotado en línea, y ninguna plataforma en línea debería dar refugio a depredadores", dijo la fiscal general, Pam Bondi. 

Departamento de Justicia

Departamento de JusticiaAFP.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El Departamento de Justicia informó de que un tribunal federal de Brooklyn presentó una acusación formal contra una secta en línea a la que acusa de explotación infantil, conspiración para producir pornografía infantil, conspiración para recibir y distribuir pornografía infantil y conspiración para comunicar amenazas interestatales.

Los acusados fueron identificados como Héctor Bermúdez, Zachary Dosch, Rumaldo Valdez, David Brilhante y Camden Rodríguez.  De acuerdo con las autoridades, los acusados lideraban un grupo en línea llamado El Culto de Greggy, cuyos miembros llevaron a cabo la presunta conducta delictiva en varios servidores de Discord

Además, el Departamento de Justicia (DOJ) señaló que los cinco acusados presuntamente obligaron a menores a compartir videos donde se sometían a brutales abusos sexuales, a la vez que incitaban a la autolesión y al suicidio.

"Ningún niño debería ser aterrorizado ni explotado en línea, y ninguna plataforma en línea debería dar refugio a depredadores (...) El Departamento de Justicia seguirá protegiendo a los niños, apoyando a los sobrevivientes y exigiendo responsabilidades a quienes se aprovechen de las personas vulnerables, tanto en línea como fuera de ella, con todas las herramientas a nuestro alcance”, dijo la fiscal general, Pam Bondi. 

"Atormentaron a estas víctimas con las imágenes"

Cuatro de los acusados ​​fueron arrestados este martes en Estados Unidos. Valdez se encuentra actualmente encarcelado por otro asunto federal. Bermúdez compareció ante el Distrito Este de Nueva York este martes y los demás acusados ​​lo harán posteriormente.

​“Como se alega, los acusados ​​utilizaron una plataforma popular de Internet para obligar a menores a crear pornografía infantil grotesca de sí mismos, la cual distribuyeron, y luego atormentaron a estas víctimas con las imágenes, no solo incitándolos a autolesionarse, sino también al suicidio de algunos menores”, explicó el fiscal Federal Nocella.

En ese sentido, el DOJ aseguró que entre enero de 2020 y enero de 2021, los acusados participaron en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil y se involucraron en otras formas de explotación y acoso de víctimas tanto menores como adultas. Los acusados se conectaron por videoconferencia con víctimas menores y las dirigieron a participar en una conducta sexualmente explícita

La acusación precisó que los arrestados -presuntamente- capturaron imágenes y videos y los compartieron a otros servidores de Discord y entre ellos mismos. 

Las plataformas en las que encontraban a sus víctimas 

El Departamento de Justicia también señaló que el grupo encontró víctimas en servidores de Discord o en plataformas de juegos como Roblox y Counter-Strike: Global Offensive

"Greggy's Cult también participó en extorsiones coordinadas de víctimas adultas y menores de edad por diversos medios, como intentar incriminar a las víctimas adultas como pedófilos o enviar malware a las computadoras de las víctimas menores de edad y negarles el acceso hasta que accedieran a las exigencias del grupo", resaltó el departamento. 

Recomendaciones

tracking