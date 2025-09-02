Un segundo juez falla contra Trump por haber enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles

Dos jueces fallaron contra el presidente Trump por enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio.

El juez Charles Breyer, designado por Clinton y hermano menor del exmagistrado de la Corte Suprema Stephen Breyer, dictaminó el martes que el gobierno de Trump violó la ley federal al enviar tropas para acompañar a agentes federales en redadas de inmigración en Los Ángeles, informó The Associated Press.

California demandó a la Administración Trump, diciendo que el despliegue de las tropas violaba una ley que prohíbe la aplicación militar de leyes nacionales. Los abogados de la Administración Trump argumentaron que la Ley Posse Comitatus no se aplica porque las tropas estaban protegiendo a funcionarios federales, no haciendo cumplir las leyes. Los abogados dijeron que las tropas fueron movilizadas bajo una autoridad que permite al presidente desplegarlas.

El lunes, un juez de Washington dictaminó que la Guardia Nacional, que fue desplegada en Los Ángeles durante las protestas para hacer cumplir la ley de inmigración, era ilegal. No se exigió la retirada del resto de las tropas.

Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en Washington, D.C., para ayudar a las fuerzas del orden locales en la represión de la delincuencia, y ha hablado de despliegues de la Guardia Nacional en Chicago, Baltimore y Nueva York..

