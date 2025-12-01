Publicado por Williams Perdomo 1 de diciembre, 2025

El Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Weather Prediction Center) informó de que un episodio invernal complejo afectará a gran parte del país entre el lunes y el miércoles, con nieve, lluvias intensas y temperaturas muy bajas.

Según el organismo, este lunes se espera una mezcla de lluvia helada, hielo y nieve desde los Ozarks y el Mid-South hasta el valle del Ohio. Al mismo tiempo, zonas del Medio Oeste y los Grandes Lagos inferiores registrarán nevadas ligeras a moderadas.

Por la situación, algunas escuelas de estados como Michigan tienen retrasos para empezar las clases o fueron cerradas, según 95.3 MNC.

A lo largo del día, una amplia franja de nubes cargadas de humedad avanzará desde las Rocosas hacia las Llanuras y más tarde hacia el Medio Oeste y el sureste del país. Cerca de la costa del Golfo se prevén tormentas y chubascos, con posibilidad de lluvias intensas y algún episodio aislado de inundaciones repentinas. En las regiones más frías del norte, la precipitación caerá como nieve, dificultando aún más los desplazamientos.

El NWS destaca que el primer gran temporal invernal de la temporada llegará a Nueva Inglaterra y al interior del Atlántico Medio entre el lunes por la noche y el martes, con nieve abundante y acumulación de hielo. Aunque todavía no se han concretado los totales, es cada vez más probable que se superen los 15 cm (6 pulgadas) en zonas al norte y oeste del corredor I-95.