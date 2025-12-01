Voz media US Voz.us
El NWS prevé la llegada de la primera tormenta invernal en gran parte del país

Según el Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se espera una mezcla de lluvia helada, hielo y nieve desde los Ozarks y el Mid-South hasta el valle del Ohio. Al mismo tiempo, zonas del Medio Oeste y los Grandes Lagos inferiores registrarán nevadas ligeras a moderadas

Nieve en Wisconsin

Nieve en WisconsinAlamy Stock Photo / Cordon Press / Cordon Press

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Weather Prediction Center) informó de que un episodio invernal complejo afectará a gran parte del país entre el lunes y el miércoles, con nieve, lluvias intensas y temperaturas muy bajas.

Según el organismo, este lunes se espera una mezcla de lluvia helada, hielo y nieve desde los Ozarks y el Mid-South hasta el valle del Ohio. Al mismo tiempo, zonas del Medio Oeste y los Grandes Lagos inferiores registrarán nevadas ligeras a moderadas.

Por la situación, algunas escuelas de estados como Michigan tienen retrasos para empezar las clases o fueron cerradas, según 95.3 MNC.

A lo largo del día, una amplia franja de nubes cargadas de humedad avanzará desde las Rocosas hacia las Llanuras y más tarde hacia el Medio Oeste y el sureste del país. Cerca de la costa del Golfo se prevén tormentas y chubascos, con posibilidad de lluvias intensas y algún episodio aislado de inundaciones repentinas. En las regiones más frías del norte, la precipitación caerá como nieve, dificultando aún más los desplazamientos.

El NWS destaca que el primer gran temporal invernal de la temporada llegará a Nueva Inglaterra y al interior del Atlántico Medio entre el lunes por la noche y el martes, con nieve abundante y acumulación de hielo. Aunque todavía no se han concretado los totales, es cada vez más probable que se superen los 15 cm (6 pulgadas) en zonas al norte y oeste del corredor I-95. 

"Las temperaturas se mantienen muy por debajo de la media"

Mientras tanto, otra área de mal tiempo entrará en el noroeste del Pacífico y las Rocosas del norte este lunes, dejando lluvia en zonas bajas y nieve en zonas altas. El martes, las nevadas se extenderán hacia la Gran Cuenca y las Rocosas centrales. También se prevé que una banda de nubes rápidas deje nieve ligera en las Llanuras del Norte y nieve algo más intensa en los Grandes Lagos el martes por la noche.

"Las temperaturas se mantienen muy por debajo de lo normal y hacen que gran parte del este y el centro de EEUU estén especialmente fríos, mientras continúa este patrón típicamente invernal, caracterizado por una amplia y persistente vaguada en altura y el paso repetido de frentes fríos", detalló el informe.

