Trump desplegará la Guardia Nacional en Memphis para enfrentar la delincuencia

El presidente Trump dijo el viernes que enviará a la Guardia Nacional a Memphis para hacer frente al crimen. Explicó que la decisión se tomó con el apoyo del alcalde y el gobernador de Tennessee.

Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles y Washington DC, y había considerado enviar tropas a Chicago, antes de cambiar de rumbo después de que el alcalde y el gobernador de Illinois se opusieran, informó The Associated Press.

El presidente dijo a Fox News que "el alcalde está feliz" y "el gobernador está feliz" por el despliegue pendiente. El alcalde de Memphis es demócrata y el gobernador es republicano.

Trump dijo que la ciudad tiene "profundos problemas" y que "vamos a arreglarlo igual que hicimos con Washington".

Añadió que "hubiera preferido ir a Chicago", pero sugirió que era un lugar "hostil" con "agitadores profesionales".

