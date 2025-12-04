Trump indulta al desarrollador Tim Leiweke, acusado de manipular una licitación para un estadio en Texas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump concedió este miércoles un indulto al desarrollador inmobiliario Tim Leiweke, pocos meses después de que un gran jurado federal lo acusara de conspirar para manipular el proceso de licitación de un nuevo recinto deportivo en la Universidad de Texas.

El perdón presidencial aparece registrado el 2 de diciembre en documentos difundidos por el Departamento de Justicia. La Casa Blanca, hasta ahora, no ofreció comentarios sobre el caso.

Leiweke, reconocido en la industria del entretenimiento por su participación en proyectos como el complejo L.A. Live en Los Ángeles y por su rol al frente de empresas con vínculos con Los Lakers, Kings, Maple Leafs y Raptors, enfrentaba cargos desde julio por presuntamente ofrecer subcontratos a una empresa competidora para influir en la adjudicación del Moody Center, inaugurado en 2019.

El empresario agradeció públicamente al presidente mediante un comunicado, calificando el indulto como un alivio para él y su familia.

"No tengo palabras para expresar adecuadamente mi profunda gratitud al presidente Trump", dijo. "Este ha sido un largo y difícil camino para mi esposa, mi hija y para mí. El presidente nos ha dado una nueva oportunidad de vida, de la que estaremos agradecidos y seremos buenos administradores".

El Departamento de Justicia, por su parte, recordó que la acusación describía una conducta que, de comprobarse, habría perjudicado a una universidad pública y a los contribuyentes al limitar una competencia abierta en la licitación.

El perdón a Leiweke se suma a una semana marcada por decisiones similares. En días recientes, Trump otorgó el perdón al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos por narcotráfico— y al congresista demócrata Henry Cuellar junto a su esposa, sentenciados por delitos de soborno y lavado de dinero. Las medidas generaron debate sobre el alcance de la clemencia ejecutiva y la rapidez con la que la Casa Blanca ha actuado en diversos casos penales.

Mientras tanto, Leiweke mantiene una presencia destacada en el ámbito deportivo y empresarial norteamericano. Su hermano, Tod Leiweke, fue director de operaciones de la NFL y es copropietario del equipo de hockey Seattle Kraken, lo que subraya la relevancia pública de la familia dentro del sector.