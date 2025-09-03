Brandon Johnson culpa a varios estados republicanos de la violencia en Chicago

Publicado por Alejandro Baños 3 de septiembre, 2025

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, responsabilizó a varios estados gobernados por el Partido Republicano de la crisis de violencia que sufre su ciudad.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Johnson afirmó que el tráfico "interminable" de armas ilegales procedentes de estados como Mississippi, Indiana y Louisiana, todos ellos bajo la gestión republicana.

"Chicago seguirá teniendo un 'problema de violencia' mientras los estados rojos sigan teniendo un problema con las armas", escribió Johnson en X. "El flujo interminable de armas ilegales hacia Chicago se remonta a estados rojos como Mississippi, Indiana, y Louisiana".

"Nunca podremos acabar con la violencia armada en Chicago mientras el presidente siga permitiendo que se introduzcan decenas de miles de armas en nuestro estado y nuestra ciudad. La gran mayoría de las armas no proceden de Chicago. No se fabrican en el condado de Cook. No se compran en el estado de Illinois. Estas armas proceden de estados republicanos", agregó Johnson.

Johnson reclama ayuda federal mientras se opone a las medidas de la Administración Trump

El mandatario local demócrata señaló que es el Gobierno federal el que tiene que "dar un paso al frente y detener las redes interestatales de tráfico de armas", invitando a la Administración Trump a que tome medidas en Chicago pese a que se ha opuesto firmemente a la intervención de la Guardia Nacional y más fuerzas de seguridad en su ciudad.

A finales de agosto, Johnson firmó una orden ejecutiva para bloquear la posible entrada de la Guardia Nacional en Chicago.

Concretamente, la medida -denominada Protecting Chicago Initiative- tiene como objetivo salvaguardar los derechos constitucionales de los residentes de la ciudad ante la "posibilidad de un despliegue inminente de una inmigración militarizada o de la Guardia Nacional".

En la misma línea que Johnson se posicionó el gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien dijo que el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago sería llevar a cabo una "invasión" de militares.