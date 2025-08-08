La criminalidad en DC eclipsa a algunas capitales latinoamericanas mientras Trump sopesa federalizar el distrito

Publicado por Just The News / Ben Whedon 8 de agosto, 2025

La amenaza del presidente Donald Trump de federalizar Washington DC en caso de que no logre lidiar eficazmente con los crímenes violentos se produce cuando las estadísticas de criminalidad de la capital indican que es menos segura que muchas de las principales ciudades de América Latina.

El Distrito de Columbia registró 187 homicidios en 2024, con una población de 702.000 habitantes. Es decir, una tasa de 26,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa cifra supuso un descenso del 32% respecto a los 274 de 2023, cuando fue de aproximadamente 41 por cada 100.000.

Los datos de Heritage Foundation muestran que en 2023, D.C. tenía una tasa de 40,9 homicidios por cada 100.000 residentes y ocupaba el cuarto peor puesto del país, sólo por detrás de Nueva Orleans (53,8), San Luis (53,7) y Detroit (40,9).

"Si DC fuera un estado, tendría la tasa de homicidios más alta de todos los estados del país", añadió el think tank conservador.

A modo de comparación, en 2023 la tasa para Ciudad de México fue de unos 8 homicidios cada 100.000 habitantes. Bogotá, Colombia, tuvo una de 14 cada 100.000. Quito, Ecuador, registró una de 45 cada 100.000, sólo ligeramente superior a la de la capital estadounidense en ese año.

La inseguridad en los titulares

Durante el pasado fin de semana, el antiguo empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) Edward Big Balls Coristine fue agredido por 10 menores de edad. Elon Musk, su exjefe, dio más detalles, diciendo que Coristine había intervenido para impedir que el grupo asaltara y robara el coche a una mujer.

Además, en junio, un becario del congresista republicano Ron Estes resultó herido de bala en un tiroteo nocturno. La policía sospecha que la víctima, Eric Tarpinian-Jachym, no era el objetivo previsto. El asesino no ha sido capturado y se ha ofrecido una recompensa de 40.000 dólares. Su madre criticó duramente al Ayuntamiento de Washington, declarando a Fox News que sus residentes "no están siendo protegidos".

Hace sólo dos años, el representante Henry Cuellar, demócrata de Texas, protagonizó titulares tras ser víctima de un robo de automóvil a mano armada en el Navy Yard de Washington. Apenas unas semanas antes, este reportero publicó la noticia de que los republicanos del Congreso habían convocado una reunión de funcionarios y fuerzas del orden para compartir consejos para evitar sufrir delitos violentos.

Trump y la fiscal Pirro piden bajar la edad de imputabilidad

Las amenazas del presidente iluminan un nuevo problema, el de los jóvenes delincuentes que, según él, se aseguran una rápida liberación de la custodia policial.

"El crimen en Washington DC está totalmente fuera de control. Los jóvenes y pandilleros locales, algunos de solo 14, 15 y 16 años, están atacando, asaltando, mutilando y disparando al azar a ciudadanos inocentes, al mismo tiempo que saben que serán liberados casi inmediatamente", publicó en Truth Social.

"No tienen miedo de las fuerzas de seguridad porque saben que nunca les pasa nada, ¡pero si va a comenzar a pasar algo! Hay que cambiar la ley en DC para procesar a estos menores como adultos, y encerrarlos durante mucho tiempo", continuó.

La fiscal federal de DC, Jeanine Pirro, se hizo eco esta semana de la valoración de Trump sobre el problema de los delincuentes juveniles, declarando a Fox News: "La violencia juvenil va en aumento. No solo en DC, sino en todo el país [...] El presidente tiene razón, el Consejo de DC tiene que dejar de consentirlos. Número uno, tenemos que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Estoy cansada de que estos chicos cometan delitos", añadió.

Pirro apuntó específicamente a una ley de 2018 del Distrito de Columbia, la Youth Rehabilitation Amendment Act (Ley de Modificación de la Rehabilitación de Menores, en español), que define a un "delincuente juvenil" como alguien de 24 años o menos que comete un delito menos grave que el asesinato de primer grado o un puñado de otros delitos violentos. "Yo no puedo tocarlos, ellos [los gobernantes del distrito] quieren protegerlos", lamentó Pirro.

En marzo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que estableció un grupo de trabajo para la prevención del crimen y para maximizar la aplicación de la ley de inmigración en el distrito, una medida más restringida que los llamamientos a una toma federal de la capital del país. La orden ejecutiva creaba el Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Belleza del Distrito de Columbia.

La orden también estableció que "el fiscal general, en consulta con el grupo de trabajo, evaluará si las circunstancias de seguridad pública en el Distrito de Columbia requieren una acción ejecutiva adicional".

Trump dijo a la prensa el miércoles que "la tasa de criminalidad, la tasa de asaltos, asesinatos y todo lo demás... no lo vamos a permitir, y eso incluye traer a la Guardia Nacional, tal vez muy rápidamente, también lo haremos."

Es posible que la reciente violencia sirva de argumento al Gobierno para la eliminación de la autonomía de la capital como parte de una prometida "acción ejecutiva adicional".

¿Qué es el gobierno autónomo de DC?



El Home Rule Act (Ley de Autonomía, en español) es una ley federal aprobada el 24 de diciembre de 1973, firmada por el entonces presidente Nixon, que devolvía ciertos poderes del Congreso al gobierno local del Distrito de Columbia. No obstante, en su forma actual, el Congreso revisa toda la legislación aprobada por el Consejo del DC antes de que pueda convertirse en ley y supervisa el presupuesto del distrito. El presidente también tiene autoridad para nombrar a los jueces de la capital. El Distrito no tiene representación con derecho a voto en el Congreso.

El Servicio de Investigación del Congreso informó que "la Cámara de Representantes y el Senado establecieron comités permanentes centrados específicamente en los asuntos del Distrito de Columbia en 1808 y 1816, respectivamente". El informe continúa explicando que "el Senado abolió su Comité permanente sobre el Distrito de Columbia en 1977, y la Cámara lo hizo en 1995".

En la actualidad, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes y el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado ejercen el control sobre la mayoría de los asuntos relacionados con Washington DC.

En febrero de 2025, el representante Andy Ogles, republicano de Tennessee, y el senador Mike Lee, republicano de Utah, presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley de Autonomía, pero el proyecto fracasó en el comité.

La American Civil Liberties Union, que se opone a cualquier modificación de la norma, ha calificado los posibles cambios como una "interferencia en nuestra democracia local".

La Oficina Ejecutiva del Alcalde se negó a comentar el asunto.

Ben Whedon es el corresponsal político en jefe de Just the News.

