California: las autoridades intensifican la búsqueda del sospechoso del asesinato de cuatro personas en una fiesta familiar

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín detalló este domingo que las víctimas fallecidas tenían 8, 9, 14 y 21 años. Detectives permanecieron en el lugar procesando evidencia con el apoyo del Departamento de Justicia de California.

Las autoridades informaron de que avanzan en las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso por el tiroteo en el que murieron tres menores y un adulto. 

El hecho, en el que resultaron heridas al menos 15 personas, ocurrió el sábado por la noche cuando se produjeron disparos durante una reunión familiar en Stockton, California, según las autoridades.

En ese sentido, la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín detalló este domingo que las víctimas fallecidas tenían 8, 9, 14 y 21 años. Detectives permanecieron en el lugar procesando evidencia con el apoyo del Departamento de Justicia de California.

"Esta sigue siendo una investigación muy activa y en curso, y la información continúa desarrollándose. Las primeras indicaciones sugieren que podría haber sido un incidente dirigido, y los investigadores están explorando todas las posibilidades", detalló la oficina en un comunicado publicado en Facebook. 

"Los detectives están trabajando activamente en las descripciones de los sospechosos"

La oficina también pidió que quienes tengan más información sobre el hecho se comuniquen con las autoridades: 

"Con las pistas, videos y declaraciones de testigos proporcionados hasta ahora, los detectives están trabajando activamente en las descripciones de los sospechosos y avanzando hacia la identificación y localización de los responsables de este acto horrífico", resaltó la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín.

