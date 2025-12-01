California: las autoridades intensifican la búsqueda del sospechoso del asesinato de cuatro personas en una fiesta familiar

Publicado por Williams Perdomo 1 de diciembre, 2025

Las autoridades informaron de que avanzan en las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso por el tiroteo en el que murieron tres menores y un adulto.

El hecho, en el que resultaron heridas al menos 15 personas, ocurrió el sábado por la noche cuando se produjeron disparos durante una reunión familiar en Stockton, California, según las autoridades.

En ese sentido, la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín detalló este domingo que las víctimas fallecidas tenían 8, 9, 14 y 21 años. Detectives permanecieron en el lugar procesando evidencia con el apoyo del Departamento de Justicia de California.

"Esta sigue siendo una investigación muy activa y en curso, y la información continúa desarrollándose. Las primeras indicaciones sugieren que podría haber sido un incidente dirigido, y los investigadores están explorando todas las posibilidades", detalló la oficina en un comunicado publicado en Facebook.

