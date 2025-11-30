Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo masivo en un evento familiar en el norte de California

Publicado por John Solomon 30 de noviembre, 2025

Al menos cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo masivo en una reunión familiar en el norte de California que, según las autoridades, pareció ser un ataque dirigido.

Heather Brent, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín, informó que entre las víctimas del tiroteo en un salón de banquetes en Stockton había tanto menores como adultos. Añadió que el sospechoso sigue prófugo y que el motivo no se determinó de inmediato.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, dijo que el incidente ocurrió "en la fiesta de cumpleaños de un niño".

"Una heladería nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas", escribió Lee en una publicación en las redes sociales.

