La primera tormenta invernal se mantiene: nieve, lluvias fuertes y récords de frío

Publicado por Williams Perdomo 3 de diciembre, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que un patrón meteorológico marcadamente invernal continuará afectando a diversas regiones del país durante los próximos días, con nevadas intensas, lluvias fuertes y un nuevo pulso de aire ártico que podría romper récords de bajas temperaturas en el Medio Oeste.

De igual manera, el servicio prevé nevadas fuertes en las Rocosas, High Plains, el Noroeste y los Grandes Lagos.

La primera gran tormenta del invierno cubrió con nieve partes del noreste y el Atlántico medio este martes. Medios de comunicación como AP detallaron que la situación hizo peligrosas las carreteras, interrumpiendo los viajes y cerrando escuelas mientras algunas áreas se preparaban para varios centímetros de fuertes nevadas.

La tormenta podría acumular cerca de 30 centímetros de nieve y venir acompañada de viento y lluvias intensas en estados como Pensilvania, Nueva York, Maine y Massachusetts.

Entre tanto, el NWS indicó que gran parte del centro y el este del país seguirá con temperaturas más bajas de lo normal hacia el final de la semana. Esto se debe a un patrón invernal persistente, con sistemas de aire frío que avanzan repetidamente por la región.

En el Valle de Ohio y el Noreste, las temperaturas máximas estarán alrededor de 3 °C a 4 °C, mientras que en el Sureste se ubicarán entre 4 °C y 5 °C.

Un nuevo frente frío provocará otro descenso notable en las Llanuras y el Medio Oeste. En el norte de las Llanuras, el miércoles se esperan máximas cercanas a 10 °C, y el jueves las máximas de 2 °C a 3 °C avanzarán hacia el Medio Oeste y también hacia las Llanuras del sur.