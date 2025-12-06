La Cámara Baja de Indiana aprueba el mapa electoral que aseguraría los nueve distritos para el GOP en las midterms

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de diciembre, 2025

En una decisión que podría determinar la mayoría de la Cámara de Representantes en las midterms del 2026, la Cámara Baja de Indiana aprobó el mapa electoral que aseguraría, a priori, los nueve distritos para el Partido Republicano en las elecciones del próximo año, en un proceso de redefinición de las líneas distritales similar al que se impulsó en Texas y fue finalmente respaldado por la Corte Suprema.

En una votación de 57-41, el proyecto de ley fue aprobado con amplio respaldo republicano, que también domina el Senado estatal. El gobernador republicano, Mike Braun, apoya el esfuerzo de redefinir las líneas distritales, una petición explícita del presidente Donald Trump, que ha instado a los republicanos de todo el país a cambiar los mapas electorales para asegurar la mayoría en ambas Cámaras del Congreso el próximo año.

A pesar de que Trump, Braun y la mayoría de los legisladores locales apoyan la medida, varios republicanos disidentes en el Senado de Indiana se han resistido al rediseño de distritos. Sin embargo, no está claro si son suficientes para evitar una aprobación del proyecto de ley.

El rediseño de distritos, una práctica conocida como gerrymandering, ha sido objeto de debate por décadas en Estados Unidos, con demócratas y republicanos impulsando la manipulación de las líneas distritales con fines partidistas casi por igual, mientras se acusan mutuamente de ser un peligro para la democracia.

En Indiana, particularmente, el rediseño depende de cuantos republicanos voten en contra del proyecto de ley. El miércoles, el senador estatal Kyle Walker, uno de los republicanos que se oponían a la medida, anunció que no buscará la reelección, anulando de esta manera las presiones recibidas por los grandes líderes del partido.

Otros dos republicanos del Senado que tampoco buscarán la reelección, los senadores Eric Bassler y Greg Walker, dijeron que se mantienen en contra del rediseño de distritos.

De acuerdo con la policía estatal, este proceso ha generado muchos inconvenientes de seguridad, incluso con amenazas de bomba e incidentes de swatting contra funcionarios. Entre las amenazas se encuentra la senadora estatal republicana Jean Leising, quien dijo en una publicación en redes sociales el domingo que fue blanco de una amenaza con una bomba casera por su postura contra la realineación de los distritos.

Además de Indiana, los republicanos han impulsado revisiones en estados clave como Texas, Misuri y Carolina del Norte. En Texas, particularmente, la legislatura ya aprobó un mapa destinado a asegurar hasta cinco nuevos escaños republicanos. La medida, que generó múltiples disputas legales, finalmente llegó a la Corte Suprema, que se decantó por aprobar temporalmente el nuevo mapa.

En respuesta a Texas, California, de la mano de Gavin Newsom, aprobó por referéndum la Propuesta 50 para generar hasta cinco nuevos distritos seguros para los demócratas. Maryland, también demócrata, quiere seguir el ejemplo de California y evalúa un esfuerzo similar, pero los tribunales federales ya se han visto inundados de demandas.