“Los vecindarios se sienten más seguros”: la alcaldesa demócrata de Washington DC elogió el despliegue de Trump por la reducción del crimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de agosto, 2025

La alcaldesa demócrata de Washington DC, Muriel Bowser, elogió este miércoles el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump al asegurar que dicha decisión ha traído como consecuencia la reducción del crimen en la capital del país. “Valoramos enormemente el refuerzo de oficiales que amplía lo que el MPD ha podido hacer en esta ciudad”, les comentó Bowser a los periodistas en una actualización situacional sobre la expansión de la presencia federal y su coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, añadiendo que desde el inicio del operativo federal el pasado 7 de agosto los robos de autos se redujeron en un 87% en comparación con el mismo período del año pasado. Asimismo, la líder demócrata comentó que también se ha visto una caída del 15% en el crimen general en el distrito en el mismo lapso.

“Sabemos que cuando bajan los robos de autos, el uso de armas, los homicidios o los robos, los vecindarios se sienten más seguros y lo son, por eso este refuerzo ha sido importante para nosotros”, comentó la alcaldesa, quien también señaló que se ha mantenido en contacto con la fiscal general Pam Bondi y la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles.

El interés de Trump por Washington

Bowser, quien tuvo críticas contra Trump al asegurar que muchos residentes de Washington DC “viviendo con miedo” por la presencia constante de agentes migratorios y la Guardia Nacional, comentó que había hablado con el presidente este miércoles. “Me recordó a nuestra primera reunión después de su reelección, donde discutimos prioridades compartidas para el distrito. Ahí recordé que el interés del presidente en las ciudades precede a su tiempo en el cargo, y que su conocimiento de DC había aumentado significativamente desde la primera vez que estuvo en la Casa Blanca”, comentó la alcaldesa sobre la reunión.

De igual forma, la alcaldesa demócrata insinuó que luego del período inicial de 30 días que duraría el despliegue en la capital, el refuerzo podría ser innecesario. “Lo que queremos es control local de nuestro ecosistema de seguridad pública. Eso incluye la asignación de oficiales, y queremos que los agentes federales trabajen en coordinación con nosotros —DEA, ATF, FBI— que, como mencionó la jefa, ya colaboran con nosotros de manera constante en delitos graves”, comentó Bowser.