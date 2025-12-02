California: el rapero MBnel, objetivo del ataque que acabó con al menos cuatro muertos, se esconde tras sobrevivir a la tragedia

Publicado por Williams Perdomo 2 de diciembre, 2025

Un rapero que sobrevivió al tiroteo registrado en una reunión familiar en California, en la que murieron tres menores de edad y un adulto, se esconde y teme por su vida después de que él y su esposa resultaron heridos en el hecho.

El rapero Johnel Dongon, mejor conocido como MBnel, fue uno de las 15 personas que recibieron disparos en la fiesta de cumpleaños de la hija de dos años de un amigo. El tiroteo ocurrió dentro de Monkey Space, un salón de banquetes en Stockton el sábado por la noche.

“Sólo vino a dejar un regalo en la fiesta de su amigo, cuya hija era la celebrante”, dijo el padre del joven, Junior Dongon.

En ese sentido, el padre del rapero sostuvo que "le dispararon, pero está bien. … Me llamó y me dijo: 'No le digas nada a nadie".

No es la primera vez que el joven vive una situación similar. De acuerdo con The New York Post, el rapero se mudó del área en la que se registró el hecho hace dos años porque temía por su seguridad, incluido un incidente en el que otros matones "dispararon 22 balas" en la casa de sus padres hace unos años.