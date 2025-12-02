Decenas de escuelas cerradas por la tormenta invernal

Publicado por Williams Perdomo 2 de diciembre, 2025

Decenas de escuelas están cerradas y otras con retrasos por la acumulación de nieve y lluvias en varios estados del país.

Maine, Connecticut, Ohio, Pensilvania son los principales estados en los que se anunció el cierre de varias escuelas.

En Maine, por ejemplo, medios locales como WMTW explicaron que se espera que las áreas interiores de los condados de York y Cumberland, así como el sur del condado de Oxford, vean entre 6 y 12 pulgadas de nieve.

El medio de comunicación hizo un listado que ha ido actualizando con las escuelas que han cerrado o que han pedido tener un día de clases de manera remota.

Además, se conoció que los campus de Biddeford y Portland de la Universidad de Nueva Inglaterra y los campus de la Universidad del Sur de Maine en Gorham, Lewiston y Portland están cerrados debido al clima.

Por su parte, la gobernadora de Maine, Janet Mills, ordenó que todas las oficinas estatales cierren a las 12 pm de este martes.

En el caso de Pensilvania, se registró el cierre de todas las escuelas del Distrito Escolar de Allentown. NBC Filadelfia también publicó un enlace en el que se pueden consultar, en tiempo real, las escuelas afectadas por la situación.

En Ohio, el primer distrito escolar de la zona anunció su cierre luego de se pronosticara que la nieve constante continuara hasta la mañana de este martes. Poco después, otros distritos escolares siguieron su ejemplo. La lista de cierres registra más de 300 escuelas cerradas, según Fox 8