La mayoría de los estadounidenses ve las medidas de Trump para reducir el crimen en DC como "necesarias"

25 de agosto, 2025

Más de la mitad de los votantes registrados en Estados Unidos considera justificadas las acciones del presidente Donald Trump para reducir el crimen en Washington DC, según una encuesta de Harvard Caps/Harris publicada el lunes.

En esa línea, el 54% de los encuestados respaldó las medidas, que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional, la federalización del Departamento de Policía Metropolitana y la declaración de una emergencia criminal en la capital a principios de este mes. Sin embargo, el 46% calificó estas acciones como “injustificadas e innecesarias”, reflejando una marcada división en la opinión pública.

Polarización partidista



El 85% de los republicanos considera las medidas “justificadas y necesarias”, mientras que el 72% de los demócratas las ve como “injustificadas e innecesarias”. Entre los independientes, las opiniones están más divididas, con un 47% apoyando las acciones y un 53% considerándolas innecesarias.

Así las cosas, Mark Penn, codirector de la encuesta Harvard Caps/Harris, señaló: “Está claro que Trump está pasando de la inmigración al crimen como foco principal y sus esfuerzos están recibiendo un fuerte apoyo republicano e independiente”.

Percepción en la seguridad de DC



En cuanto a la percepción de seguridad, el 51% de los votantes cree que una mayor presencia de la Guardia Nacional hará que Washington DC, sea más segura, mientras que el 22% opina lo contrario y el 27% piensa que no tendrá impacto.

Sobre la situación del crimen en la capital, las opiniones también varían: el 35% de los encuestados cree que la delincuencia está “en aumento”, el 31% que está “disminuyendo” y el 35% que “se mantiene prácticamente igual”.

Las acciones de Trump, que han generado tanto apoyo como críticas, señalan un cambio estratégico hacia el combate del crimen como prioridad política en la Administración Trump, según los datos de la encuesta.