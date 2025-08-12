La Casa Blanca publica datos que desmienten las cifras por las que los demócratas critican la federalización de DC

Publicado por Carlos Dominguez 12 de agosto, 2025

Donald Trump anunció este lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de Washington DC y que desplegará a la Guardia Nacional para "limpiarla" de la delincuencia de las "pandillas violentas".

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump apuntó contra aquellos que han estado al mando en la capital. "Esta grave crisis de seguridad pública proviene directamente de los fracasos absolutos del liderazgo local de la ciudad. El Concejo Municipal de la izquierda radical adoptó la política de libertad bajo fianza sin pago en efectivo", dijo, haciendo alusión al partido azul.

Por su parte, la alcaldesa demócrata de DC, Muriel Bowser, afirmó recientemente que los índices de delincuencia están bajando en la ciudad, basándose en los datos del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD) publicados en enero en un informe de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Trump respondió el lunes afirmando que las cifras son "falsas" y prometió que la fiscal general, Pam Bondi, "investigará esto".

Asimismo, el presidente señaló que el comandante de la policía de DC Michael Pulliam, cuyo distrito incluía los densamente poblados barrios de Adams Morgan y Columbia Heights, fue suspendido en mayo por presunta falsificación de datos sobre delincuencia para hacer que las tendencias parecieran más positivas.

Los demócratas: "La delincuencia violenta en DC está en su punto más bajo en 30 años"

Ante el anuncio de la Administración Trump, la respuesta de los demócratas no se hizo esperar. Varios de ellos han utilizado los datos del MPD, publicados en el informe criticado por Trump, para arremeter contra la decisión del presidente de federalizar la capital para luchar contra la delincuencia.

El documento de la Fiscalía asegura que "el total de delitos violentos para 2024 en el Distrito de Columbia ha descendido un 35% con respecto a 2023 y es el más bajo de los últimos 30 años".

Desglosando aún más las cifras, los datos mostraron que los homicidios descendieron un 32%, los robos un 39% y los robos de vehículos a mano armada un 53%.

Por su parte, Hillary Clinton se sirvió el lunes de estos datos para criticar al presidente, publicando en X que Trump se encontraba "desquiciado" tratando de justificar el despliegue de la Guardia Nacional en DC.

"La delincuencia violenta en DC está en su punto más bajo en 30 años", añadió Clinton, citando el informe.

Por otra parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó duramente la decisión de Trump, asegurando igualmente que "la delincuencia violenta en Washington DC está en su punto más bajo en 30 años".

"Donald Trump no tiene base para hacerse cargo del departamento de policía local", añadió.

"La Administración Trump ha infringido la ley y violado la Constitución sistemáticamente para impulsar la agenda personal y política de un aspirante a rey", condenó. Y calificó al presidente y a los republicanos de "cobardes".

Por su parte, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, ha de nuevo citado el informe de la Fiscalía para reiterar que los delitos violentos están en su nivel más bajo en 30 años.

"Es cierto que tuvimos un terrible repunte de la delincuencia en 2023, pero esto no es 2023", dijo Bowser el lunes durante el programa The Weekend de MSNBC. "Hemos pasado los dos últimos años reduciendo los delitos violentos en esta ciudad, llevándolos a su nivel más bajo en 30 años".

Un comandante de DC manipuló las estadísticas sobre la delincuencia

En mayo, el comandante de la Policía de Washington DC Michael Pulliam fue suspendido por presuntamente haber modificado las estadísticas sobre la delincuencia en su distrito.

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD), el mismo que proporcionó los datos para el informe de la Fiscalía del Distrito de Columbia, utilizado por los demócratas para criticar la decisión de la Administración Trump de federalizar DC, confirmó a NBC4 que Pulliam fue suspendido a mediados de mayo.

Por otra parte, el sindicato policial ha defendido a Pulliam diciendo que la cúpula del MPD ordena a sus subordinados cambiar los datos relativos a delitos violentos "y esto se hace deliberadamente", aseguró el presidente del Sindicato de Policía de DC, Gregg Pemberton.

En julio, cuando NBC4 habló con Pemberton, éste afirmó que los datos sobre delincuencia en la capital mostraban un descenso del 28%. Días después, el sitio web del departamento dijo que los delitos violentos se redujeron en un 25% en comparación con el mismo período del año pasado, y la delincuencia en general se redujo en un 8%.

Pemberton aseguró a NBC4: "Es absolutamente imposible que la delincuencia haya descendido un 28%. El año pasado sugirieron que había bajado un 34%".

Por otra parte, Pemberton respaldó el lunes al presidente Trump, diciendo en una entrevista en Fox News: "Estamos completamente de acuerdo con el presidente en que la delincuencia en el Distrito de Columbia está fuera de control y hay que hacer algo al respecto".

La Casa Blanca: "Sí, el crimen en DC está fuera de control"

Ante la proliferación de noticias falsas, la Casa Blanca publicó el lunes un comunicado en el que reitera que en Washington DC el crimen está "fuera de control".

"Desgraciadamente, aunque los periodistas de las noticias falsas y los políticos se esfuerzan en afirmar lo contrario, la realidad es que la capital de nuestro país es cualquier cosa menos segura", se lee en el comunicado.

Asimismo, la Casa Blanca dice que los dirigentes del MPD "están presuntamente manipulando los libros para que las estadísticas sobre delincuencia parezcan más favorables".

Como manera de contrarrestar la desinformación, la Administración Trump ha publicado una serie de datos que desmienten las narrativas manejadas por los demócratas:

En 2024, Washington DC registró una tasa de homicidios de 27,3 por cada 100.000 residentes. Era la cuarta tasa de homicidios más alta del país, casi seis veces superior a la de la ciudad de Nueva York y también superior a la de Atlanta, Chicago y Compton.

Si Washington DC fuera un estado, tendría la tasa de homicidios más alta de cualquier estado de la nación.

La tasa de homicidios de Washington DC es aproximadamente tres veces mayor que la de Islamabad, Pakistán, y 18 veces mayor que la de La Habana, Cuba, gobernada por los comunistas.

El número de menores arrestados en Washington DC ha aumentado cada año desde 2020 - muchos de los cuales han tenido detenciones anteriores por delitos violentos.

El año pasado se denunciaron 29.348 delitos en Washington DC incluidos 3.469 delitos violentos, 1.026 asaltos con un arma peligrosa, 2.113 robos y 5.139 robos de vehículos de motor.