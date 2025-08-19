El resultado de las medidas de Trump en DC: los principales delitos bajaron drásticamente

Publicado por Joaquín Núñez 19 de agosto, 2025

El Sindicato de Policía de Washington DC publicó las estadísticas de criminalidad luego de las medidas implementadas por la Administración Trump. Según sus datos, desde que el presidente anunció las medidas para controlar la delincuencia en la capital del país, los principales delitos experimentaron un descenso significativo.

A través de una publicación en su cuenta de X, el sindicato precisó que el robo de vehículos bajó un 83%, los delitos violentos un 22% y los robos comunes un 46%. Además, los delitos contra la propiedad vieron una disminución del 6%, mientras que el crimen en general bajó un 8%.

“Aunque la ayuda federal nos da un impulso, debemos derogar la errónea Ley de Reforma Integral de la Policía y la Justicia para que estos cambios sean permanentes”, añadieron.

Esta ley fue aprobada inicialmente después de las protestas de George Floyd con el objetivo de aumentar la rendición de cuentas de las fuerzas policiales. Fue ratificada en 2022 por el Ayuntamiento de la ciudad.

Sin embargo, para Gregg Pemberton, jefe del Sindicato de Policía de Washington DC, la ley terminó perjudicando el accionar de las autoridades. En concreto, mencionó los límites presupuestarios y de contratación. Aunque hay autorización para 4.000 efectivos, actualmente hay 3.180, lo que deja más de 800 vacantes.

¿Las autoridades de DC mienten con las estadísticas de criminalidad?



Pemberton habló recientemente con Fox News y puso en duda la credibilidad de las estadísticas oficiales. Según él, hay más delitos de los que se reportan.

“Una de las principales quejas de nuestros miembros cuando hablamos con ellos es que, cuando acuden al lugar de estos delitos violentos, inevitablemente aparece un capitán, un comandante o, a veces, un teniente y les aconseja que redacten un informe por un delito menor. Una de las cosas que vemos que hacen a menudo es que, a veces, hay un tiroteo o un apuñalamiento y, si la víctima no coopera con la policía, lo cual no es infrecuente en algunas zonas de la ciudad, se les indica que lleven a la persona herida al hospital, lo cual ni siquiera es un delito. Es un informe de incidente. A veces se produce un robo. Se denuncia como hurto. Otras veces se producen robos con allanamiento de morada que se denuncian como entrada ilegal o hurtos”, le dijo a Fox News.

“Desgraciadamente, esto es algo que forma parte del Departamento de Policía desde hace tiempo y somos muy escépticos sobre la exactitud de estas estadísticas sobre delitos”, añadió.