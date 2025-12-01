Fotos: así es la decoración navideña de Melania Trump para la Casa Blanca en 2025

Árboles de Navidad decoran el Cross Hall de la Casa Blanca AP / Cordon Press

Publicado por Williams Perdomo 1 de diciembre, 2025

La Casa Blanca mostró la decoración que eligió la primera dama, Melania Trump, para celebrar la Navidad este año. El tema de la decoración para este 2025 fue "El hogar es donde está el corazón".

En un comunicado emitido por la Casa Blanca se detalló que la Navidad es un momento para celebrar lo que hace a Estados Unidos excepcional.

"En cada comunidad, nos sentimos inspirados por simples actos de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud", dijo el comunicado recogido por ABC News.

"Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte y que el hogar está donde está el corazón", agregó la Casa Blanca.

En VOZ seleccionamos las mejores fotos de la decoración navideña de la Casa Blanca:

La Red Room de la Casa Blanca con decoración navideñaAP / Cordon Press

La Blue Room de la Casa BlancaAP / Cordon Press.

Árboles de Navidad decoran el Comedor de Estado de la Casa BlancaAP / Cordon Press.

Una decoración «Be Best» se encuentra en la Sala Roja de la Casa BlancaAP / Cordon Press.

Árboles de Navidad decoran la Sala Este de la Casa BlancaAP / Cordon Press.