Trump desafía las reglas del Senado: por qué eliminar el filibusterismo sería un giro histórico

Publicado por Joaquín Núñez 31 de octubre, 2025

Frustrado porque los demócratas se resisten a terminar con el cierre del Gobierno, Donald Trump volvió de Asia con un pedido muy concreto para los senadores republicanos. El presidente los instó a eliminar el filibusterismo (filibuster, en inglés) una regla que resulta clave para el funcionamiento moderno del Senado.

"Ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su "CARTA TRUMP" y opten por lo que se denomina la Opción Nuclear: ¡Eliminar el filibusterismo, y eliminarlo YA! ", escribió en su red social.

El pedido de Trump resulta ser una extraña coincidencia con Joe Biden, quien también intentó deshacerse de una regla que lleva 50 años fastidiando al partido político con mayoría en el Senado, aunque ayudando al partido en minoría.

De ser eliminada, podría significar un giro de 180 grados en la dinámica de poder en Capitol Hill.

¿Qué es el filibusterismo?

El Congreso está compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. En la primera, de 435 miembros, una legislación se aprueba por mayoría simple. Esto es lo mismo que decir la mitad más uno de los miembros. En este caso, con 218 representantes.

En el Senado la situación es un poco diferente. Si bien los padres fundadores lo pensaron como un cuerpo más deliberativo, no crearon específicamente una regla para garantizar que eso ocurra.

Sin embargo, evolucionó naturalmente hasta crear un mecanismo que limita el poder de la mayoría. Una vez que llega una ley y pasa a debate, más o menos largo según la temática a tratar, se necesitan 60 senadores sobre 100 para ponerle fin a ese debate y avanzar a la votación final. Esta votación final sí rige por las reglas de mayoría simple: 51 senadores o 50 más el desempate del vicepresidente. En la actualidad, como Trump tiene 53 republicanos en el Senado, está obligado a negociar con los demócratas para llegar a la mayoría de 60.

Esta regla, conocida como filibusterismo, es una aliada para el partido que está en minoría y generalmente un dolor de cabeza para la mayoría. Afecta solo a las leyes, más no así a las nominaciones judiciales, tanto para los tribunales inferiores como para la Corte Suprema de Justicia.

Si bien su origen moderno de remonta al siglo XIX, esta regla no formaba explícitamente parte de la Constitución Nacional. Nació en 1806 gracias a que el vicepresidente Aaron Burr (sí, el mismo que mató a Alexander Hamilton en un duelo) ordenó revisar las reglas del Senado.

“Son ustedes un gran órgano deliberativo. Pero un Senado verdaderamente grande tendría un reglamento más claro. El suyo es un desastre. Tienen muchas reglas que hacen lo mismo”, expresó Burr según el Instituto Brookins.

En ese momento, optó por eliminar una regla llamada ‘previous question motion’, que permitía cerrar el debate por mayoría simple. Por este motivo, muchos consideran que es un mecanismo que nació casi por accidente, dado que esta simple acción modificó para siempre el funcionamiento del Senado.

Con este precedente, entre 1806 y 1917 no existió ninguna regla formal que permitiera terminar con el debate sobre una ley, dando lugar a discursos y conversaciones interminables en la Cámara Alta.

El Obstruccionismo moderno nació entonces bajo la presidente de Woodrow Wilson. La Regla XXII del Senado se creó como una forma de forzar el cierre del debate sobre una ley. Para esto, se fijó el voto a favor de dos tercios de los senadores.

Los legisladores la estrenaron dos años después, en 1919, para terminar el debate sobre el Tratado de Versalles. En efecto, durante las siguientes cuatro décadas, el Senado solo logró invocar la clausura en cinco ocasiones, una de ellas para sancionar la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La forma actual de la regla se formalizó en 1975, bajo el mandato de Gerald Ford, cuando se actualizó el número de senadores requeridos para cerrar el debate a tres quintos. Es decir, 60 votos de 100.

A favor y en contra: ¿Una reliquia de la segregación o un contrapeso fundamental?

Debido a que fue utilizada en muchas ocasiones para frenar leyes para frenar leyes de derechos civiles, principalmente entre 1957 y 1963, muchos demócratas modernos criticaron esta regla y la asociaron con las leyes de Jim Crow.

Por ejemplo, el propio Barack Obama se expresó de esta forma en el funeral de John Lewis: “Y si para ello es necesario eliminar el filibusterismo —otra reliquia de Jim Crow— con el fin de garantizar los derechos que Dios ha otorgado a todos los estadounidenses, entonces eso es lo que debemos hacer”.

La exvicepresidente Kamala Harris utilizó el mismo término en marzo de 2021, mientras se expresaba sobre las leyes electorales aprobadas en estados republicanos.

“Apoyo firmemente avanzar en esa dirección. Creo que deberíamos volver a una posición... y estoy de acuerdo con el presidente Obama en que el filibusterismo es una reliquia de la era Jim Crow”, afirmó Joe Biden al respecto, también en 2021.

Del otro lado, los republicanos y algunos demócratas argumentan que el filibustero es una regla fundamental para evitar el exceso de partidismo, especialmente reconociendo que la mayoría no dura para siempre.

“De eso se trata el Senado. Es el último bastión de los derechos de las minorías, donde una minoría puede ser escuchada, donde una minoría puede mantenerse en pie, un individuo si es necesario, y hablar hasta caer rendido. (...) El Senado fue concebido como un foro para el debate abierto y libre y para la protección de las minorías políticas”, explicó el exsenador Robert Byrd (D-WV), quien permaneció en la Cámara Alta durante 51 años.

“El filibusero es la diferencia más importante entre el Senado y la Cámara de Representantes. Sin el umbral de 60 votos para la legislación, el Senado se convierte en una institución mayoritaria como la Cámara, mucho más sujeta a los vaivenes de los cambios electorales a corto plazo. A ningún senador le gustaría que eso ocurriera. Así que busquemos la manera de proteger aún más la regla de los 60 votos para la legislación”, señaló el senador Mitch McConnell (R-KY), quien se retirará el próximo año.

Steve Daines, actual senador por Montana y expresidente del Comité Nacional Senatorial Republicano (NRSC), habló con VOZ en 2024 y alertó sobre los peligros de eliminar la regla.

“Si se elimina el filibusterismo, ellos (los demócratas) se lanzarán a reestructurar nuestro Gobierno. Así que no se trata solo de implementar impuestos más altos o más gasto, por malo que eso sea. Se tratará de cambiar realmente la estructura de poder del país. Solo dos senadores demócratas salvaron el filibusterismo en el último Congreso”, manifestó.

La opción nuclear como amenaza contra el filibusterismo

Daines se refirió a Joe Manchin y a Kyrsten Sinema, quienes fueron los responsables de mantener el filibusterismo durante la Administración Biden. Desafiando al presidente y a Chuck Schumer, votaron dos veces para que el Senado mantenga la regla.

En 2022, Biden tomó el mismo camino con el que Trump está actualmente amenazando: la opción nuclear. Frustrado porque no llegaba a los 60 votos para pasar la Freedom to Vote Act y la John Lewis Voting Rights Advancement Act, intentó deshacerse del filibusterismo.

En ese momento, intentó utilizar la opción nuclear, un mecanismo legislativo que se utiliza en el Senado para realizar cambios en las reglas con una mayoría simple.

En los últimos quince años, demócratas y republicanos utilizaron la opción para cambiar las reglas en las nominaciones judiciales. El primero fue Harry Reid en 2013, cuando eliminó el umbral de 60 votos para nominaciones judiciales inferiores y cargos ejecutivos.

Cuatro años después, McConnell hizo lo mismo para las nominaciones de la Corte Suprema.