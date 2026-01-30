Una jueza federal descarta la pena de muerte contra Luigi Mangione

Publicado por Carlos Dominguez 30 de enero, 2026

Una jueza federal frenó este viernes la opción de que la fiscalía pida la pena de muerte para Luigi Mangione, acusado por el asesinato a tiros del director ejecutivo de una aseguradora de salud en Nueva York en 2024.

La víctima, Brian Thompson, de 50 años y directivo de UnitedHealthcare, fue tiroteada el 4 de diciembre de ese año en una calle de Manhattan, justo cuando salía de su hotel.

La jueza Margaret Garnett dejó sin efecto dos cargos federales, asesinato y posesión de un arma equipada con silenciador, que podían exponer a Mangione a la pena capital. Esta opción "apunta solo a descartar la pena de muerte como un castigo que pueda considerar el jurado", justificó la magistrada en su decisión.

"Delito de violencia"

La jueza admitió que "la corte no puede dejar de señalar desde el principio la aparente absurdidad de esta cuestión".

Aunque los alegatos orales ya se habían celebrado, la defensa insistió en escritos posteriores en que los fiscales no lograron alegar un "delito de violencia" subyacente, requisito necesario para el cargo principal de asesinato mediante el uso de un arma de fuego. Ese era el único cargo al que Mangione se enfrentaba que podía conllevar la pena de muerte.

Los fiscales respondieron en un escrito de oposición que la defensa se basaba en precedentes irrelevantes, pero la jueza no estuvo de acuerdo.

Mangione se ha declarado "no culpable"

El sospechoso, de 27 años, todavía enfrenta cargos en su caso federal por acoso, y a nivel estatal por asesinato, que puede darle cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La selección del jurado en su proceso federal comenzará el 8 de septiembre y los alegatos iniciales están previstos para el 13 de octubre, mientras que la fecha del juicio contra Mangione en el ámbito estatal aún no ha sido determinada.

En los dos casos, el hombre se ha declarado no culpable de las acusaciones en su contra.

A Mangione se le imputa haber disparado a Thompson con total frialdad antes de darse a la fuga. Cinco días más tarde fue detenido en un restaurante de comida rápida en Pensilvania, a unas 230 millas (370Km) de la escena del crimen.