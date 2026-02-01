Jeffries advierte a Johnson de que no cuente con el voto en blanco de los demócratas para evitar el shutdown en la Cámara de Representantes

Publicado por Israel Duro 1 de febrero, 2026

El Partido Demócrata vuelve a anteponer sus intereses partidistas a evitar el sufrimiento de millones de estadounidenses por un cierre de Gobierno. Así de contundente se mostró el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en conversación telefónica con el speaker Mike Johnson, a quien advirtió de que no contara con el voto en bloque del Partido Azul para sacar adelante las medidas aprobadas por el Senado para que el nuevo shutdown no pasara de 48 horas.

Durante la conversación telefónica, que tuvo lugar el sábado, según confirmaron a varios medios fuentes republicanas y demócratas, Jeffries expuso a Johnson las divisiones existentes entre los miembros del Partido Azul de la Cámara, con muchos negándose rotundamente a financiar ICE mientras sigan las redadas masivas.

"Ni un centavo más para ICE"

Por ejemplo, el representante izquierdista por Texas Greg Casar fue especialmente contundente en este aspecto: "Ni un centavo más para ICE hasta que pongamos fin al caos y la anarquía. Si esto llega a la Cámara, votaré en contra". Su postura representa al Caucus Progresista de la Cámara Baja.

El problema llega porque el acuerdo, que salió adelante del Senado gracias al voto de 23 congresistas demócratas -fuertemente criticados por los radicales del partido Azul-, incluye financiación provisional al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que no incluye medidas para cambiar o limitar la forma de actuar de ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los números no le cuadran a Johnson por la izquierda... ni por la derecha

Jeffries -que negó haber hablado con la Casa Blanca-, advirtió de que, en estos momentos, era difícil que Johnson pudiera contar con suficientes votos demócratas para conseguir la mayoría de dos tercios que requeriría aprobar las propuestas del Senado mediante el proceso conocido como suspensión.

Esto obligaría al speaker a intentar que la totalidad (o casi) de todos los miembros conservadores votara a favor de la ley de financiación del Gobierno... algo que tampoco parece realista dadas las serias objeciones que ya están planteando varios legisladores del ala más conservadora.

Desde el ala republicana, el Freedom Caucus anunció que se opondría a cualquier recorte a ICE y Anna Paulina Luna lidera a un grupo que exige a Johnson vincular la financiación a la aprobación de la SAVE Act.