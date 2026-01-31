Trump nomina a un economista experimentado y no partidista para encabezar la Oficina de Estadísticas Laborales

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció el viernes que nominó al economista Brett Matsumoto para desempeñarse como comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), designando de esta forma a una figura de larga trayectoria dentro de la agencia para dirigir la principal fuente de datos económicos del Gobierno federal.

El anuncio se realizó a través de una publicación en Truth Social, donde Trump criticó duramente a la anterior dirigencia del organismo. “Durante muchos años, la Oficina de Estadísticas Laborales, bajo personas DÉBILES y ESTÚPIDAS, ha estado FALLANDO a las empresas estadounidenses, a los responsables de políticas públicas y a las familias al publicar cifras MUY inexactas. Por eso DESPEDÍ a la excomisionada, y me complace nominar al muy talentoso Brett Matsumoto como el próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS)”, escribió Trump.

De ser finalmente confirmado, Matsumoto asumiría el liderazgo de una agencia que carece de un titular permanente desde el 1 de agosto, cuando Trump destituyó a la comisionada anterior tras la publicación de datos del mercado laboral que reflejaban un debilitamiento en las perspectivas de empleo. El mandatario republicano destacó la trayectoria de Matsumoto en el servicio público y su amplia experiencia dentro de la agencia, al explicar que “Brett fue economista investigador supervisor en la BLS, pero actualmente se desempeña como economista sénior en el Consejo de Asesores Económicos de Trump, al igual que lo hizo durante mi primer mandato. Estoy convencido de que Brett tiene la experiencia necesaria para ARREGLAR RÁPIDAMENTE la larga historia de problemas en la BLS en beneficio del pueblo estadounidense”.

Una figura no partidista

Matsumoto ha trabajado en la Oficina de Estadísticas Laborales desde 2015. Antes de su reciente asignación en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, desarrolló su carrera como economista no partidista y no había ocupado previamente un cargo de carácter político. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en 2015. Trump cerró su anuncio con elogios enfáticos hacia el nominado, al escribir: “Brett Matsumoto es un economista brillante, respetado y confiable que devolverá la GRANDEZA a la Oficina de Estadísticas Laborales. ¡Felicidades, Brett!”.

El año pasado, Trump nominó brevemente a E. J. Antoni, un economista afiliado a la conservadora Fundación Heritage, para dirigir la agencia. Antoni, quien no tenía experiencia previa en el gobierno federal y contaba con una producción académica limitada, fue criticado por economistas de distintos espectros ideológicos. La Casa Blanca retiró finalmente la nominación antes de que el Senado la considerara.