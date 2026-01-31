Un juez federal ordenó la inmediata liberación de Liam Conejo Ramos, el niño que fue detenido junto a su padre por agentes migratorios

Publicado por Joaquín Núñez 31 de enero, 2026

Un juez federal de Texas ordenó la inmediata liberación de Liam Conejo Ramos, el niño que se volvió viral al ser detenido por las autoridades migratorias junto a su padre, Adrián Conejo Arias. En un fallo muy crítico contra la Administración Trump, el juez Fred Biery condenó lo que llamó “la imposición de la crueldad”.

Biery, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, ordenó que la liberación de ambos sea inmediata, a más tardar el martes 3 de febrero.

El pasado 20 de enero, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron una operación para detener al padre del niño. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como la madre se rehusó a quedarse con el niño en ese momento, las autoridades lo llevaron junto a su padre.

Posteriormente, fue trasladado con su padre a un centro de detención familiar en Dilley, Texas. Una imagen captada del niño con una mochila de Spiderman generó una ola de críticas y protestas contra las autoridades de inmigración.

Según señalaron desde la escuela del niño, tanto él como su padre tienen un caso de asilo pendiente, pero ninguna orden de deportación que indique que deben ser expulsados de Estados Unidos.

En el fallo, Biery establece que, si el padre y el hijo vuelven a ser detenidos bajo la ley federal de inmigración, se les deben otorgar los procedimientos judiciales adecuados, incluida una audiencia de fianza. Biery incluso firmó su escrito con la foto viral del niño con su gorro azul y su mochila de Spiderman.

En una opinión separada del fallo, el juez aseguró que la detención "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".