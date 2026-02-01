Las FDI matan a un terrorista de Hezbolá en el Líbano

Publicado por Israel Duro 1 de febrero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron y mataron a un terrorista de Hezbolá en la zona de al-Dweir, en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, el domingo, en respuesta a las reiteradas violaciones de los acuerdos de alto el fuego por parte del grupo respaldado por Irán, dijeron los militares.

A primera hora del domingo, las FDI dijeron que habían atacado varios vehículos de ingeniería de Hezbolá en la zona de Mazra'at Aboudiyeh, en el sur del Líbano.

Los vehículos fueron atacados mientras eran utilizados por operativos de Hezbolá para reestablecer la infraestructura terrorista en la zona.

Impedir los "intentos de restablecimiento de la organización terrorista Hezbolá"

"Las FDI seguirán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y para impedir los intentos de restablecimiento de la organización terrorista Hezbolá", añade el comunicado.

El sábado, el ejército israelí mató a un terrorista de Hezbolá que participaba en los esfuerzos de reconstrucción de la infraestructura militar en la zona de Markaba, en el sureste de Líbano.

Hezbolá comenzó a atacar Israel el 8 de octubre de 2023, un día después del asalto terrorista dirigido por Hamás contra el sur de Israel, abriendo un segundo frente a lo largo de la frontera norte del país que duró hasta la entrada en vigor de una tregua el 27 de noviembre de 2024.

"Hezbolá debe estar totalmente desarmado"

Según los términos del alto el fuego con Beirut, Hezbolá debía desarmarse, empezando por las zonas adyacentes a la frontera israelí, y las Fuerzas Armadas libanesas tenían la tarea de establecer el monopolio de las armas en el país.

La Oficina del Primer Ministro israelí declaró el 8 de enero que, aunque los esfuerzos de Beirut eran "un comienzo alentador", estaban "lejos de ser suficientes", dados los continuos esfuerzos de rearme de Hezbolá con ayuda de Irán.

"El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Líbano establece claramente que Hezbolá debe estar totalmente desarmado. Esto es imperativo para la seguridad de Israel y el futuro de Líbano", dijo Jerusalén.

©JNS