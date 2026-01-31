Una jueza federal bloquea partes de la orden de Trump sobre la verificación de ciudadanía en procesos electorales
La decisión fue emitida por Colleen Kollar-Kotelly, quien determinó que las reglas para las elecciones federales no pueden ser establecidas por el presidente.
Un tribunal federal anuló este viernes disposiciones centrales de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba endurecer los requisitos de verificación de ciudadanía en procesos electorales. El fallo concluyó que la Casa Blanca no tiene la autoridad constitucional para imponer esos cambios de manera unilateral.
La decisión fue emitida por la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, quien determinó que las reglas para las elecciones federales no pueden ser establecidas por el presidente, sino que corresponden a los estados y al Congreso, de acuerdo con la Constitución.
Qué partes fueron bloqueadas
La jueza dejó sin efecto las secciones de la orden que exigían pruebas documentales de ciudadanía estadounidense en los formularios federales de registro de votantes y en las solicitudes de voto por correo.
