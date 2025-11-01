Rumbo a 2026, Ohio aprobó un mapa electoral con dos nuevos escaños de tendencia republicana

Publicado por Joaquín Núñez 31 de octubre, 2025

Ohio rediseñó su mapa electoral para las elecciones de medio término de 2026. El nuevo mapa sumará dos escaños de tendencia republicana para la Cámara de Representantes, mientras que dejará a los demócratas con tres asientos menos. De esta manera, el Buckeye State se convirtió en el cuarto estado en redibujar su mapa. Los otros tres son Texas, Misuri y Carolina del Norte, a la espera de lo que pase con Indiana y Utah.

En Ohio, la tarea de rediseñar el mapa cae en manos de la Legislatura. De acuerdo con la Constitución estatal, en caso de no llegar a un acuerdo, el trabajo pasa a la Comisión de Redistribución de Distritos, que tiene hasta el 31 de octubre para votar y aprobar un mapa. El organismo tiene siete miembros, cinco republicanos y dos demócratas. De forma obligatoria, el resultado debe contar con el apoyo de miembros de la oposición.

Sobre la fecha límite, la Comisión logró aprobar un mapa bipartidista, que cuenta con doce escaños de tendencia republicana y tres de tendencia demócrata. Los nuevos escaños de tendencia republicana son los que pertenecen a Marcy Kaptur y Greg Landsman. Además, otros distritos se volvieron más azules, como el de Emilia Sykes, y otros más rojos.

Al optar por el camino de la comisión, los republicanos del estado se aseguraron la vigencia de este nuevo mapa para los próximos diez años.

"Si la Comisión de Redistribución de Distritos no llegara a un acuerdo bipartidista y la legislatura elaborara un mapa 13-2, es muy probable que dicho mapa fuera sometido a referéndum. Incluso si el referéndum finalmente fracasara, la Constitución estatal establece que nos quedaríamos con el mapa actual 10R-5D para 2026 si los demócratas reunieran suficientes firmas para incluir la cuestión en la papeleta electoral. Eso significa que, durante el resto del mandato del presidente Trump, no tendríamos ninguna oportunidad de ganar escaños republicanos. En cambio, con este mapa (y sin referéndum), obtenemos dos", explicó el legislador estatal Brian Stewart, miembro de la comisión.

Del lado demócrata, señalaron que el resultado pudo haber sido peor. "Mientras la Casa Blanca ha impulsado ataques contra nuestra democracia estado tras estado, el liderazgo legislativo demócrata de Ohio ha evitado el escenario más extremo en el estado de Ohio. Si bien queda mucho trabajo por hacer, este mapa imperfecto permite que los demócratas en funciones continúen compitiendo en todos sus distritos congresionales actuales”, declaró Eric Holder, presidente del Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos, en un comunicado.