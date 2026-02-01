Jamenei: un ataque estadounidense significará "una guerra regional"

El ayatolá Ali Jamenei dirigiéndose a una reunión con estudiantes en Teherán. AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR

Publicado por Joshua Marks 1 de febrero, 2026

Un ataque estadounidense contra Irán desencadenará un conflicto más amplio, amenazó de nuevo el domingo el Líder Supremo Ali Jamenei.

"Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional", publicó la República Islámica en la X cuenta oficial del gobernante.

Jamenei dijo lo mismo en el salón ceremonial y complejo religioso-político Imam Khomeini Hussainiya de Teherán, durante un acto con motivo del aniversario del regreso del ayatolá Ruhollah Jomeini del exilio en 1979 y el inicio de las celebraciones de 11 días del Fajr de la Revolución Islámica.

Trump dice que el régimen iraní 'habla en serio' con EEUU

Jamenei habló en medio de una escalada de tensiones tras la violenta represión de su régimen el mes pasado contra protestas en todo el país, mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump presiona a Teherán para que negocie sobre su programa nuclear al tiempo que amenaza con una acción militar en respuesta al mortal uso de la fuerza contra los manifestantes-y mientras Washington despliega el portaviones USS Abraham Lincoln y otros activos a la región.

Durante el fin de semana, se produjeron explosiones mortales en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y en Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán. Las autoridades iraníes afirmaron que las explosiones habían sido causadas por una fuga de gas, y la agencia de noticias Tasnim desmintió las informaciones según las cuales el jefe de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, el comodoro Alireza Tangsiri, había sido asesinado.

Mientras tanto, Iran realizó pruebas de misiles el sábado, y se espera un gran simulacro naval el domingo en el Estrecho de Ormuz. El Canal 12 de Israel informó de que el Mando Central de Estados Unidos ha advertido a Irán de que no aproveche los simulacros y está presionando a Teherán para que los reduzca ante el temor de que un error de cálculo pueda desencadenar una guerra.

Trump dijo el sábado que Irán está "hablando seriamente" con Estados Unidos tras sus amenazas de renovar la acción militar y la acumulación de una "armada" estadounidense en Oriente Medio.

Teherán está "hablando con nosotros, y veremos si podemos hacer algo. De lo contrario, veremos qué pasa... Tenemos una gran flota dirigiéndose hacia allí", dijo Trump a Fox News. "Están negociando".

Más tarde dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que "están hablando con nosotros-seriamente hablando".

Trump también dijo que la administración no había informado a ansiosos aliados regionales sobre posibles ataques militares, citando preocupaciones de seguridad. "Bueno, no podemos decirles el plan. Si les dijera el plan, sería casi tan malo como decirles a ustedes [los medios de comunicación] el plan. De hecho, podría ser peor", afirmó.

El impulso diplomático de Teherán

Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi en una llamada telefónica el sábado, según un comunicado de la Presidencia iraní, que "la República Islámica de Irán nunca ha buscado, y de ninguna manera busca, la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región."

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió el sábado en Teherán con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí. Según el comunicado, la reunión se centró en los esfuerzos de desescalada.

El Canal 12 informó que el sábado, Larijani dijo que la situación difiere de las percepciones externas, describiéndola como "una guerra mediática artificial" y afirmando que hay "progresos en el establecimiento de un marco para las negociaciones."

En contraste, los legisladores iraníes volvieron allamar el domingo a la destrucción de Estados Unidos e Israel, coreando "Muerte" a ambas naciones durante una sesión en la que el presidente de la cámara dijo que la República Islámica considera ahora a todoslos militares de la UE como grupos terroristas.

Bruselas anunció el jueves que la Unión Europea designaría al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista por su represión de las protestas.

Actividad en las instalaciones nucleares iraníes

Fotos satelitales indican que Irán ha construido nuevos techos y tomado otras medidas en dos instalaciones nucleares clave golpeadas el año pasado por Estados Unidos e Israel, informó Associated Press el viernes.

Las imágenes comerciales de Planet Labs PBC muestran que el régimen iraní ha erigido cubiertas sobre edificios dañados en sus instalaciones nucleares de Natanz e Isfahan, bloqueando la única vista exterior disponible para los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) después de que Teherán les prohibiera el acceso a las instalaciones.

Se trata de la primera actividad significativa visible por satélite en cualquiera de las instalaciones nucleares dañadas de la República Islámica desde la guerra de 12 días de Israel contra Irán en junio.

Los expertos dijeron a la AP que el trabajo probablemente refleja los intentos de evaluar en silencio si stocks de uranio altamente enriquecido o equipos clave sobrevivieron a los ataques del año pasado, más que el inicio de la reconstrucción completa.

El seguimiento por satélite también apunta a la rápida reconstrucción de un complejo militar en Parchin, donde los analistas afirman que Irán está restaurando un emplazamiento antaño vinculado a pruebas de explosivos que podría servir de apoyo a la investigación de armas nucleares, lo que subraya los temores occidentales de que Teherán esté tratando de preservar o reconstituir elementos de su programa a pesar de los daños causados por la guerra.

El Director General del OIEA Rafael Grossi volvió a advertir el 20 de enero de que el estancamiento del régimen iraní en relación con el uranio enriquecido no puede prolongarse indefinidamente. Grossi dijo que el hecho de que Irán no rinda cuentas de sus reservas de uranio altamente enriquecido y no permita el acceso a tres instalaciones nucleares bombardeadas -Natanz, Fordow e Isfahan- "no puede continuar para siempre", y señaló que la agencia ha inspeccionado las otras 13 instalaciones declaradas.

